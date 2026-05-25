Más de 800 personas mayores participan en talleres de ayuda y gestión emocional - CAIB

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 personas mayores de Baleares han participado hasta ahora en los talleres grupales de ayuda y gestión emocional impulsados por la Dirección General de Salud Mental.

Se trata, según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, de una iniciativa orientada a fomentar el bienestar emocional de las personas mayores y prevenir situaciones de vulnerabilidad.

La consellera de Salud, Manuela García, y la directora general de Salud Mental, Carme Bosch, han asistido este lunes en Palma a una de las sesiones del taller grupal 'Emociones que dan vida', celebrada en el Espai Consum. Ya se han desarrollado 40 talleres en todo el archipiélago, de un total de 80 previstos.

Durante las sesiones, las personas participantes trabajan aspectos clave como el autoconocimiento emocional, la regulación de sentimientos y el refuerzo de la autoestima, con la finalidad de mejorar su autonomía emocional y su seguridad en el día a día. Además, contribuyen a combatir la soledad no deseada, fomentando espacios de relación y apoyo mutuo.

UN ENFOQUE PREVENTIVO Y PARTICIPATIVO

La gente mayor, ha apuntado Salud, constituye un colectivo especialmente vulnerable, a menudo expuesto a situaciones de aislamiento, pérdida del sentido vital o sufrimiento emocional sostenido, especialmente en momentos de duelo, cambios vitales o deterioro funcional.

A estos factores se pueden sumar condicionantes económicos, relacionales o residenciales que inciden directamente en su salud mental.

En este contexto, el programa está desarrollado desde un enfoque preventivo, comunitario y participativo, que permite a la gente mayor compartir experiencias y adquirir recursos personales en un entorno seguro.