Más de 800 personas participan en las jornadas 'Nordic Walking' de Cort durante 2026

Más de 800 personas participan en las jornadas 'Nordic Walkin' de Cort durante 2026. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 personas han participado en el primer trimestre de 2026 en el programa 'Nordic Walking' del Ayuntamiento de Palma, que ampliará su oferta con nuevas rutas de naturaleza.

Según ha informado este miércoles el Consistorio en un comunicado, la iniciativa, impulsada por el Instituto Municipal de Deportes (IME), ha incluido jornadas al aire libre organizadas en bloques de salud, deporte y naturaleza, con propuestas accesibles para todos los públicos.

Además, Cort ha anunciado que a partir del mes de abril se ofertarán 23 nuevas jornadas para el programa de primavera que consistirán en rutas por la naturaleza en varios espacios verdes de Palma.

Esta iniciativa, que tiene como objetivo fomentar hábitos de vida activa y saludable entre la población, ha ampliado su programación de 12 jornadas en 2025 hasta 90 repartidas a lo largo de este año. La inscripción se tramita a través de un cuestionario al que se puede acceder desde la web del IME.

Cada bloque está diseñado para atender a perfiles diversos y ofrecer opciones que van desde rutas al aire libre accesibles hasta sesiones más dinámicas en instalaciones deportivas municipales. La nueva planificación también contempla un aumento significativo de la capacidad de participación, pasando de grupos de entre 20 y 40 personas a un máximo de 100 participantes por salida.

Todas las jornadas son gratuitas y se desarrollan con distintos niveles de intensidad, lo que permite una participación inclusiva y adaptada a cada persona.

Según ha asegurado Cort, este ejercicio está ampliamente reconocido por sus beneficios para la salud al activar hasta el 90 por ciento de la musculatura corporal, mejora la capacidad cardiovascular, favorece la movilidad articular y reduce el estrés. Además, el desarrollo de las sesiones en grupo favorece la motivación y la adherencia a la práctica deportiva de forma continuada.

La programación para el mes de abril será el día 11 a las 10.00 horas en el Centro de Salud Playa de Palma, el día 14 a las 11.00 horas para una jornada en el parque Krekovic, el 17 a las 17.30 horas, en el que se hará una ruta en el bosque de Bellver, el 18 a las 10.00 horas en el UBS El Terreno, el 21 a las 11.00 horas en el Polideportivo Rudy Fernández, el 24 a las 10.00 horas en el centro de salud Son Rutlan y el 28 a las 11.00 horas en Son Hugo.

Para el mes de mayo, la programación contará de una actividad el día 5 a las 11.00 horas en la pista de Es Pil·larí y a las 17.30 horas del mismo día en Son Quint. Además, habrá actividades el día 9 a las 10.00 horas en el centro de salud Rafal Nou, el 12 d mayo a las 11.00 horas en la piscina Xavi Torres, el 16 a las 10.00 horas en el centro de salud Casa del Mar, el 19 a las 11.00 horas en la piscina de Son Roca, el 23 de mayo a las 10.00 horas en el centro de salud Son Serra y el 29 a las 17.30 horas en Na Burguesa.

Por último, la programación prevista para junio constará de actividades el día 2 a las 9.00 horas en la pista municipal Virgen de Lluc, el 6 a las 9.00 horas en el centro de salud de Son Gotleu, el 9 a las 9.00 horas en la piscina Marga Crespi, el 12 a las 19.00 horas en Bellver, el 13 a las 9.00 horas en el cetro de salud s'Escorxador, el 20 a las 9.00 horas en el centro de salud Valldargent y el 26 a las 19.00 horas en Ciudad Jardín.