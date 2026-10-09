Más de 870.000 personas podrán votar en Baleares en las elecciones generales, unas 38.000 por primera vez

Archivo - Una persona ejerce su derecho a voto en un colegio público. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 870.718 electores podrán votar en Baleares en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y más de 38.000 lo harán por primera vez al haber alcanzado la mayoría de edad desde los últimos comicios, según los datos ofrecidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

Según el INE, del total de electores en el archipiélago 828.603 residen en España y 42.115 en el extranjero.

En cuanto al Senado, donde cada isla cuenta con una circunscripción, en Mallorca podrán votar 679.426 personas (644.898 residentes en España y 34.525 en el extranjero); 79.273 en Menorca (75.776 y 3.497); 104.308 en Eivissa (100.558 y 3.750) y 7.714 en Formentera (7.371 residentes en España y 343 en el extranjero).

De los electores residentes en España, 38.263 podrán participar por primera vez en unas elecciones generales, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación a Cortes Generales, celebrada el 23 de julio de 2023. Respecto al último proceso electoral, las elecciones europeas de junio de 2024, se han incorporado al censo en el archipiélago por haber alcanzado la mayoría de edad 28.508 electores.

Las tarjetas censales se enviarán a partir del 2 de noviembre y en ellas se informará de la mesa y el local electoral donde vota el elector.

En toda España, están llamados a las urnas el 29 de noviembre un total de 38,7 millones de electores.