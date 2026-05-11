Más de un centenar de personas abandonan la antigua prisión de Palma antes del desalojo

Archivo - Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma, a 25 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas que residían en la antigua prisión de Palma han abandonado de forma voluntaria el inmueble antes de que haya finalizado el plazo para desalojarlo.

Lo ha explicado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa para dar cuenta del proceso de recuperación posesoria del inmueble.