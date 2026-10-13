Mateo afea al PSIB la "herencia recibida" para defender sus políticas en materia de vivienda: "Cuanta demagogia barata"

Archivo - El conseller de vivienda, José Luis Mateos, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido su política de vivienda en varias ocasiones este martes en el pleno, en el que ha reprochado la "herencia recibida" de las dos legislaturas anteriores y la "inacción" del Gobierno de España.

Así lo ha reivindicado en las nueve preguntas que la oposición le ha formulado este martes en la sesión de control al Govern, todas ellas sobre vivienda y en las que la izquierda ha pedido que se limite el precio del alquiler.

Según ha insistido, su Conselleria está impulsando medidas para poner en el mercado vivienda asequible para los residentes. Además, ha rechazado limitar el precio de la vivienda y ha acusado al PSIB de hacer "demagogia".

"¿De verdad quiere tomar por tonta a toda la ciudadanía y hacernos pensar que ustedes, el Partido Socialista, no tienen responsabilidad en lo que está ocurriendo en cuanto a la vivienda en Baleares y en España?", ha dicho a la diputada socialista Pilar Costa.

La izquierda, por su parte, ha reprochado a Mateo que "siga echando balones fuera" tras casi cuatro años del Govern de Marga Prohens, cuyas medidas en materia de vivienda "solo han hecho" que suba más el precio del alquiler.

El socialista Àlex Pitaluga ha acusado al Ejecutivo de "ayudar al lujo" en Eivissa, subrayando que el problema no es que no se construyan viviendas sino "para quién". "Los precios son imposibles para la mayoría de los residentes", ha lamentado.

Igualmente, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, le ha recordado a Mateo que "es el competente en materia de vivienda", subrayando que es "responsabilidad suya" que el precio del alquiler haya subido en los últimos tres años.

"Viene el que es competente en materia de vivienda a reírse de todos los ciudadanos", ha espetado Negueruela, quien ha acusado de "no hacer nada" para evitar las subidas.

Mateo, en su respuesta, ha vuelto a señalar que los desahucios "son consecuencia de las leyes estatales" y, por otro lado, ha asegurado que en Palma se ha reducido un 6 por ciento la oferta de alquiler desde la aprobación de los dos decretos ley estatales.