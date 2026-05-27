Mateo comparecerá en el próximo pleno para abordar el acceso de los residentes en el transporte público

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, deberá comparecer en el próximo pleno del Parlament para dar cuenta de las acciones del Govern para garantizar el acceso de los residentes al transporte público.

La comparecencia tendrá lugar en un pleno que comenzará a las 10.00 horas y en el que los diputados también debatirán iniciativas sobre el proyecto de ampliación del aeropuerto de Eivissa y la creación de un salario mínimo interprofesional de Baleares.

Así, Mateo deberá dar cuenta del cumplimiento de una moción aprobada en la Cámara el 24 de febrero de 2024, que instaba al Govern a garantizar que los residentes puedan hacer uso del transporte público, particularmente en aquellas líneas con más afluencia turística.

Precisamente, el Govern anunció hace unas semanas que está buscando fórmulas para favorecer a los residentes en el transporte público, aunque sin precisar cómo se materializarán.

Igualmente, la próxima sesión plenaria debatirá una moción del PSIB sobre movilidad y Més per Menorca interpelará al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en materia de política educativa.

La sesión de control a los consellers del Govern incluirá temas como la vivienda, la política sanitaria, las reivindicaciones de las trabajadoras 0-3, el convenio de carreteras o el turismo.

Por su parte, la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, será preguntada por la ley de proyectos estratégicos (Més per Menorca), la contención turística (MÉS per Mallorca), la situación de los servicios públicos (Vox) y la vivienda (PSIB).

Finalmente, en el pleno se comunicará la designación de los diputados que defenderán en el Congreso la proposición de ley para modificar la ley de la infancia para que condenados por acoso no puedan ejercer como docentes.

En concreto, Marga Durán (PP), Marta Carrió (MÉS) y Amanda Fernández (PSIB) serán previsiblemente las tres diputadas que defenderán la proposición de ley.