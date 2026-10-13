Mateo defiende que la legalización de viviendas en rústico "no genera nuevas oportunidades especulativas"

Archivo - El conseller de vivienda, José Luis Mateo, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido la legalización de viviendas en suelo rústico como "una de las medidas pensadas para la gente de aquí" y ha subrayado que "no facilita la compra de vivienda ni genera nuevas oportunidades especulativas".

Así lo ha remarcado en la sesión de control al Govern de este martes, al ser preguntado por la diputada socialista Mercedes Garrido, quien ha acusado al conseller de "mentir" con el proceso de regularización de viviendas en rústico.

Garrido ha subrayado que el Govern justificó este proceso argumentando que "había pobre gente que vivía en suelo rústico cuyas viviendas se tenían que legalizar". Sin embargo, a su entender, se refería a "gente de aquí que tiene su residencia legal en el norte de Europa" y que ahora ha podido legalizar chalés, que ahora podrá vender.

Mateo ha rechazo estas palabras, remarcando que el objetivo "no es ni crear viviendas nuevas ni promover urbanizaciones en suelo rústico", sino que da respuesta a ciudadanos que han vivido durante años en una situación de inseguridad jurídica.

MÉS PIDE PONER FRENO A LA ESPECULACIÓN

También ha criticado la política de vivienda el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, quien ha pedido a Mateo que "ponga freno a la especulación" y que se limite el precio del alquiler en Baleares.

"Lo que hacen es perseguir a los inquilinos y poner alfombra roja a los que especulan", ha reprochado Rosa, agregando que las medidas que ha impulsado el Govern en materia de vivienda "solo han hecho que suban los precios".

El conseller ha rechazado limitar el precio del alquiler, argumentando que "Europa cuando habla de limitaciones, habla siempre de que las mismas sean proporcionales, temporales y como último remedio después de haber adoptado todas las medidas posibles". "¿Qué medidas adoptaron ustedes durante ocho años en materia de vivienda, señor Rosa?", ha cuestionado.