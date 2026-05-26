Mateo defiende el transporte especial con motivo de las fiestas de Sant Joan de Ciutadella

MENORCA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido este martes la ruta de autobús especial que el Govern ofreció en 2025 entre Inca y Alcúdia con motivo de la celebración de las fiestas de Sant Joan de Ciutadella alegando que "el único objetivo es garantizar la seguridad y fomentar el uso del transporte público como alternativa real y sostenible".

Mateo ha respondido de esta manera al diputado de Més per Menorca Josep Castells, quien ha acusado al Ejecutivo autonómico de financiar que los mallorquines "vayan de fiesta", mientras que en Menorca no haya autobuses para las salidas fuera del centro de los alumnos.

El responsable autonómico no se ha referido en ningún momento a la problemática del transporte para los estudiantes que ha apuntado Castells, sino que ha centrado su discurso en hacer hincapié que "son muchos los servicios especiales que hacemos y que continuaremos haciendo con motivo de celebraciones y fiestas populares".

En relación a la gratuidad del servicio puesto en marcha el año pasado hasta Alcudia, Mateo ha precisado que "en ningún momento se ha tratado de un servicio gratuito, ya que sólo viajaban de manera gratuita aquellos que contarán con la tarjeta única".

Asimismo, ha apuntado que "esta acción tampoco supuso un aumento de la afluencia de personas que se desplazaba desde Mallorca a las fiestas de Sant Joan, ya que se trataba de un servicio especial a la terminal marítima del puerto de Alcudia en días de alta demanda del transporte marítimo".

"Las fiestas de Sant Joan y de Menorca son maravillosas y como Govern vamos a seguir trabajando para que quien quiera vivirlas y disfrutarlas lo haga con responsabilidad", ha concluido.