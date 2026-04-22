Mateo dice que la "prioridad" es realojar a los ocupantes de cinco viviendas que no pueden volver a sus casas

Archivo - El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EIVISSA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha asegurado que es "prioritario" realojar a los ocupantes de las cinco viviendas más afectadas tras la explosión registrada en una vivienda del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en Eivissa y que "durante un tiempo no van a poder ser rehabilitadas".

Sin embargo, Mateo ha afirmado este miércoles en la isla que otra prioridad ahora son los heridos y, así, ha trasladado la preocupación de la presidenta del Govern, Marga Prohens, por el estado de estas personas.

En declaraciones a los medios, Mateo ha asegurado que tras el "grave accidente" del martes, también los vecinos son "prioridad absoluta" para el Ejecutivo. El conseller ha aprovechado para agradecer la "impecable labor" del alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, y de los efectivos implicados en el siniestro.

Mateo ha explicado que con carácter de "máxima urgencia", además de valorar daños, habrá que poder reponer la instalación eléctrica y aerotérmica del edificio afectado para que los vecinos que siguen viviendo en él puedan volver a la normalidad "lo antes posible".

"Hay que hablar con el presidente del Consell para, entre todos, poder encontrar esa solución habitacional", ha insistido recordando que es su obligación velar por los afectados que viven en el edificio en régimen de alquiler.

El conseller ha reconocido estar a la espera, tanto desde el Govern como desde el Ibavi, de lo que se derive de la investigación judicial "y permanecer muy atentos a lo que se nos diga". Después, se asumirán las responsabilidades que correspondan.

"Era una promoción que los vecinos, durante muchos años, venían pidiendo una rehabilitación y un acondicionamiento, obras de mejora energética y de la carpintería exterior", ha explicado Mateo, recordando que la promoción tenía más de 20 años. Para las obras, se habían aprovechado unos fondos europeos y habían sido encargadas por el Ibavi a una constructora.

La empresa encargada de los trabajos, según ha confirmado, tenía todas las certificaciones necesarias.