El Mateu Orfila realiza la primera intervención de cirugía ortognática con planificación virtual. - CAIB

MENORCA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Mateu Orfila ha llevado a cabo con éxito la primera intervención de cirugía ortognática con planificación virtual, un procedimiento de complejidad alta que permite corregir alteraciones en la posición y las dimensiones del maxilar y la mandíbula por medio de una tecnología de simulación tridimensional y dispositivos fabricados específicamente para cada paciente.

Desde el Área de Salud de Menorca han explicado este lunes que la intervención se hizo el mes de junio a un paciente joven y estuvo dirigida por el doctor Ismael Yedidiah Stern Cimino, especialista en cirugía oral y maxilofacial, con la colaboración del doctor Sergi Janeiro Barrera, del Hospital Universitario Son Espases.

La cirugía ortognática está indicada para corregir las deformidades dentofaciales en que el maxilar superior y la mandíbula no tienen una relación adecuada.

Estas alteraciones pueden provocar problemas de masticación, dificultades respiratorias durante el sueño, trastornos funcionales de la mordida y repercusiones estéticas. La intervención quirúrgica busca restablecer el equilibrio entre las estructuras faciales reposicionando los huesos de la cara.

Hasta ahora, los pacientes de Menorca que requerían este tipo de intervención eran derivados a Son Espases. Aunque se trata de un procedimiento poco frecuente, con una estimación de entre tres y cuatro casos al año en Menorca, su relevancia no radica en el volumen de pacientes, sino en la alta complejidad técnica y el grado de especialización que requiere, de modo que incorporarlo a la cartera de servicios del Hospital Mateu Orfila es un avance significativo en la capacidad asistencial del Área de Salud de Menorca.

La principal novedad de este procedimiento es la planificación quirúrgica virtual en 3D, una tecnología que permite simular previamente la intervención sobre un modelo digital exacto de los huesos faciales del paciente.

A partir de esta simulación se diseñan y se imprimen guías quirúrgicas personalizadas, que facilitan las tareas de hacer cortes óseos con la máxima precisión y colocar los sistemas de fijación en la posición exacta.

Además, las placas de titanio que se utilizan para estabilizar los huesos se fabrican específicamente para cada paciente y se adaptan de forma precisa a la posición final planificada del maxilar y de la mandíbula. Esta innovación contribuye a mejorar la precisión de la intervención, optimizar los resultados funcionales y reducir las posibles desviaciones respecto al plan quirúrgico inicial.

La planificación virtual tridimensional se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales avances de la cirugía ortognática moderna y ya forma parte de la práctica habitual en centros de referencia como el Hospital Universitario Son Espases. Esta tecnología permite trasladar al quirófano una planificación altamente personalizada basada en estudios radiológicos y simulaciones digitales previas.

El doctor Stern se incorporó al Hospital Mateu Orfila en febrero de 2024 para ocupar una plaza que estaba vacante desde diciembre de 2021, con lo que se reforzó una especialidad dedicada a la atención de patologías complejas de la cavidad oral, la cara y el cuello. Dicho especialista completó recientemente una estancia formativa dirigida por el doctor Simonas Grybauskas, en Vilnius (Lituania), considerado uno de los referentes europeos en cirugía ortognática y planificación quirúrgica avanzada, una experiencia que ha contribuido a implantar esta técnica en el Hospital.

El gerente del Área de Salud de Menorca, Bernardo Pax, ha manifestado que "la incorporación de esta técnica en el Hospital Mateu Orfila hace posible acercar a la población menorquina procedimientos altamente especializados, que hasta hace pocos años sólo podían hacerse en los grandes hospitales de referencia".