Mayores de 65 años participan en dos talleres de gestión emocional en la Llar d'Eivissa

Sesión de los talleres de gestión emocional para mayores en la Llar d'Eivissa. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Llar d'Eivissa ha acogido este lunes dos sesiones de unos talleres grupales para ofrecer herramientas para la gestión emocional destinados a mayores de 65 años.

La dirección general de Salud Mental ha promovido estos encuentros con la colaboración del Consell d'Eivissa y a una de estas sesiones han acudido la directora general de Salud Mental, Carme Bosch, y la consellera insular de Bienestar Social, Familia e Igualdad del Consell d'Eivissa, Carolina Escandell, según ha explicado la Conselleria de Salud en un comunicado.

El objetivo de los talleres es ayudar a las personas mayores a vivir de una forma más natural las emociones, al enseñarles a reconocerlas, identificarlas, expresarlas y gestionarlas para "reforzar su autonomía y su bienestar emocional".

Están impartidos por la psicóloga y psicopedagoga Mónica Macrescu, con más de 35 años de experiencia en la ayuda a las personas a gestionar sus emociones y a mejorar su bienestar.

La directora general de Salud Mental, Carme Bosch, ha señalado que estos talleres son una oportunidad para "promover espacios seguros" donde las personas mayores puedan expresarse, compartir experiencias y adquirir recursos emocionales que contribuyen a mejorar su bienestar psicológico y a reforzar su red de apoyo.

Así, ha resaltado que las personas mayores de 65 años forman parte de una generación que, en gran medida, "creció en un contexto social y educativo en el que no se fomentaba ni la expresión, ni la gestión de las emociones".

En este sentido, Escandell ha destacado que esta iniciativa se enmarca en el conjunto de actividades que se desarrollan desde la Llar d'Eivissa y dentro del programa 'Eivissa en Gran', orientadas a "promover un envejecimiento activo, saludable y con espacios de socialización".

Asimismo, ha remarcado que estas actividades son "especialmente importantes" para aquellas personas mayores que "no disponen de una red social o familiar sólida", ya que contribuyen a "reducir el aislamiento y a reforzar el bienestar emocional".

En esta línea, ha recordado que el Consell impulsa nuevas iniciativas como el proyecto piloto 'Club Majors 80', así como propuestas de carácter cultural, lúdico y comunitario dirigidas a este colectivo.

La Dirección General de Salud Mental ha previsto hasta 60 talleres de dos horas de duración en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

Estos talleres ayudan a las personas mayores a reconocer sus emociones a través del cuerpo, a aceptarlas como una parte natural de la vida y a aprender a gestionarlas de forma sana y equilibrada. Se trabaja para aprender a identificar las emociones a partir del cuerpo y para desarrollar competencias emocionales.

Las personas mayores constituyen un colectivo con un elevado riesgo de aislamiento, pérdida del sentido vital y sufrimiento emocional sostenido, especialmente en etapas de duelo o deterioro funcional. Estos talleres son una oportunidad para reforzar su bienestar emocional, fomentar la participación activa y prevenir el riesgo suicida desde un enfoque grupal, comunitario y preventivo. Este programa forma parte del desarrollo del Plan Estratégico para el Bienestar Emocional y la Salud Mental de Baleares.