Mecánicos, fontaneros, electricistas y personal de mantenimiento en aeropuertos, llamados a la huelga el 27 de julio

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PALMA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 39.000 trabajadores del sector del metal, que aglutina puestos como el personal de ITV, mecánicos, fontaneros, electricistas o personal de mantenimiento de hoteles y aeropuertos, harán huelga del 27 al 30 de julio.

Los sindicatos UGT, CCOO y USO han mantenido este lunes un encuentro con representantes de la patronal en un último intento para desconvocar los paros, pero la huelga ha quedado confirmada tras una reunión de apenas unos minutos en la sede de UGT.

"Se prevé un gran bloqueo", ha afirmado en declaraciones a Europa Press el representante de UGT en el sector, Roberto Serrano.

Se este modo, según el calendario ya registrado, la huelga arrancará a la medianoche del 26 de julio y finalizará a la medianoche del día 30.

Se mantienen igualmente las concentraciones anunciadas, que tendrán los días 27, 28, 29 y 30 de julio en diferentes polígonos industriales de Mallorca. Tendrán lugar a las 12.00 horas en los polígonos de Son Oms, Son Castelló, Can Valero y de Marratxí, respectivamente. Todas ellas vendrán precedidas de piquetes informativos desde las 07.00 horas.

Los sindicatos han difundido las convocatorias bajo el lema 'El metal vuelve a las calles' y recordando sus derechos a los trabajadores que opten por adherirse a las movilizaciones.

Los representantes sindicales llevan tiempo advirtiendo que la negociación se encuentra en situación de "bloqueo" y se han dado "varios pasos atrás" por parte de la patronal Febame, aunque ya se han celebrado siete meses de negociaciones y nueve reuniones y se han presentado cuatro plataformas.

Las demandas salariales y sociales que les han presentado durante la negociación van encaminadas a garantizar salarios dignos que reviertan la actual pérdida de poder adquisitivo.

También reclaman, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de cláusulas de revisión salarial que blinden los salarios en caso de que tanto la subida de precios como el nivel de vida de Baleares se mantenga al alza en el futuro.