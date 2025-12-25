Medio centenar de personas celebran la Navidad en Palma con un encendido de velas por el pueblo saharaui - EUROPA PRESS

PALMA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de personas han celebrado este jueves la Navidad con un encendido de velas por el pueblo saharaui, sus presos políticos y sus desaparecidos.

El acto, convocado por la Asociación de Amigos del Pueblo de Saharaui de Baleares, ha tenido lugar sobre las 20.00 horas en la céntrica plaza de Cort.

La presidenta de la asociación, Catalina Roselló, ha señalado que uno de los objetivos de la movilización es denunciar públicamente el "abandono" del Sáhara Occidental por parte de España y la posterior "invasión" marroquí de la que este 2025 se ha cumplido medio siglo.

También tener un recuerdo para los presos políticos, los activistas y los desaparecidos como consecuencia de las "constantes violaciones de derechos humanos de las fuerzas marroquíes".

"Queremos, en un día como la Navidad, que es un día de paz para el mundo, estar al lado del pueblo saharaui, que consideramos hermanos, de las familias de los presos políticos y los desaparecidos y de los que viven en los campos de refugiados dependiendo de la ayuda internacional", ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación.

Los organizadores, en un comunicado, habían invitado a la ciudadanía a celebrar el día de Navidad teniendo un recuerdo para el pueblo saharaui en un año con "un recuerdo de dolor".

Hacían referencia al 50 aniversario del "abandono" del territorio por parte de España y de la posterior "invasión" marroquí.

El encendido de velas ha sido un acto simbólico para denunciar públicamente "las desapariciones forzosas, la represión, la violación constante de los derechos humanos y los encarcelamientos injustos de tantos saharauis que luchan por la libertad".

"Cada vela es una luz contra el silencio, un grito contra la impunidad y un homenaje a todas las víctimas y a los 39 presos políticos que sufren en condiciones inhumanas en prisiones marroquíes con condenas de cadena perpetua, 30 y 25 años", han explicado.

Desde hace 50 años, han expuesto desde la asociación, "un pueblo entero resiste una injusticia a la espera del referendum de autodeterminación que el mundo no puede continuar ignorando".

"España es potencia administradora del territorio y tiene la obligación política, jurídica y moral hacia este pueblo hermano. El día de Navidad, nos unimos a su dolor, a su esperanza y a su lucha", han sentenciado.