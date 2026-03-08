Medio millar de personas asisten a un concierto de góspel para reconocer el papel de las mujeres en la sociedad - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de medio millar de personas han asistido este domingo, Día Internacional de la Mujer, a un concierto de góspel organizado por el Consell de Mallorca para reconocer el papel de las mujeres en la sociedad.

El concierto ha tenido lugar esta mañana en la capilla de la residencia Sant Josep de Palma y ha contado con la presencia del conseller insular de Presidencia, Toni Fuster.

El recital, a cargo del coro Palma Gospel Singers, ha reunido cerca de 500 personas, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado. El repertorio ha incluido una selección variada de piezas, con especial protagonismo del góspel más contemporáneo y festivo, combinado con algunas composiciones más clásicas.

El acto se ha enmarcado dentro de la programación impulsada por la institución insular bajo el lema 'Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries', una campaña que reivindica la contribución de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, familiar y profesional.

A este se le sumarán otros como la exposición 'Les dones mouen el món', que puede visitarse en el La Misericòrdia hasta el 11 de marzo y que reúne 64 obras de Soledad Jiménez-Villarejo y artistas del Cercle de Belles Arts de Palma.

La programación también incluye la actividad 'Dones, esport i diversitat', celebrada en el CEIPIESO Gabriel Vallseca de Palma con la participación de las deportistas Shella Badaseraye, Farah El Bousairi y Taty Ferrer.

También durante el mes de marzo se desarrolla el ciclo de talleres 'De la infància a la plenopausa, sense tabús' en los centros socioculturales del Consell de Mallorca.

Además, el 14 de marzo a las 11.00 horas se inaugurará en La Misericòrdia la exposición fotográfica 'Dones corrents fent coses extraordinàries', del fotógrafo Héctor García-Delgado Agra, que podrá visitarse hasta el 31 de marzo.

La programación concluirá el 19 de marzo a las 18.00 horas con la mesa redonda 'Cooperació amb mirada de dona', también en el Centre La Misericòrdia y organizada en colaboración con el Fons Mallorquí de Cooperació.