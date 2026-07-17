Medios aéreos y terrestres combaten un incendio agrícola declarado en un hotel rural de Campos - CAIB

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) están combatiendo un incendio agrícola declarado la tarde de este viernes en un hotel rural de Campos.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en su cuenta de la red social X, el fuego se ha originado en el hotel rural Es Migjorn.

En su página web, el establecimiento se promociona como una finca "exclusiva" de cuatro estrellas enfocado en el turismo familiar y ubicado en la carretera que conecta Campos con la Colònia de Sant Jordi.

El Ibanat ha desplegado tres medios aéreos, diez bomberos forestales y un agente de medio ambiente. Los Bomberos de Mallorca, por su parte, han desplazado efectivos de los parques de Felanitx, Llucmajor e Inca.