Medios del Ibanat siguen en la zona del incendio, ya estable, de Can Milec, en Muro

Medios del Ibanat siguen en la zona del incendio de Can Milec, en Muro.
Medios del Ibanat siguen en la zona del incendio de Can Milec, en Muro. - IBANAT
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: martes, 23 junio 2026 9:31
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PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Medios del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) siguen en la zona del incendio declarado este lunes en Can Milec, en la localidad mallorquina de Muro.

Según la información del Ibanat, siguen en la zona tres autobombas, 27 bomberos forestales y dos agentes de medio ambiente.

El fuego, de gavedad potencial cero, fue estabilizado a última hore del lunes, sobre las 23.18 horas y ha afectado a unas 12,8 hectáreas de vegetación agrícola y forestal.

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