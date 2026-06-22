El verano arranca en Baleares con seis incendios forestales en dos días

Bomberos forestales trabajan en el incendio forestal de Can Milec, en Muro, este lunes. - CAIB

PALMA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El verano ha arrancado en Baleares con seis incendios forestales en dos días y con buena parte del archipiélago, especialmente Mallorca, en nivel máximo de alerta.

Es el balance de las dos primeras jornadas estivales de este 2026, en las que los efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), así como de los bomberos de Mallorca y Eivissa, han tenido que intervenir en múltiples ocasiones.

Desde hace días, buena parte de Baleares se encuentra en situación de peligro máximo por incendio forestal. Este lunes, por ejemplo, casi toda Mallorca --salvo la península de Llevant-- y el oeste de Menorca --Ciutadella y Ferreries, principalmente-- están en nivel de alerta cuatro.

Esto, según ha recordado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, significa que el riesgo de incendio es "muy alto o extremo" y que está prohibido realizar cualquier tipo de quema.

El resto del archipiélago se encuentra este miércoles en nivel de alerta dos, es decir, bajo un riesgo de incendio forestal "moderado o alto". Solo Formentera está en nivel uno. La evaluación de los riesgos se actualiza de forma diaria y puede ir cambiando en función de la previsión meteorológica.

Todo ello en unas jornadas en las que, según los datos recabados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se han llegado a alcanzar los 38 grados centígrados (ºC) en algunos puntos de Baleares.

SEIS INCENDIOS FORESTALES

El primero de los seis incendios forestales registrados desde que el domingo arrancara de forma oficial el verano tuvo lugar en Deià y quemó un pinar de pequeñas dimensiones ubicado junto a diversas viviendas.

Este lunes ha sido más activo y se han declarado hasta cinco incendios forestales, tres de ellos en Mallorca, uno en Eivissa y otro en Formentera.

Sobre las 12.45 horas se ha desatado un fuego en unos terrenos tanto agrícolas como forestales situados a unos 200 metros al sur del Par Bit, en el área comprendida entre el Secar de la Real y Establiments.

Las llamas han provocado una gran columna de humo blanco y han obligado a algunos trabajadores del Parc Bit a abandonar la zona. Además, una 'escoleta' cercana, en la que había nueve niños en ese momento, ha tenido que ser desalojada. El martes está previsto que retomen las actividades con normalidad.

El fuego ha sido controlado tras unas horas, dejando una afectación provisional de 4,1 hectáreas de vegetación agrícola y del torrente de Na Barbara.

Otros dos incendios forestales han sido declarados poco después en Muro. El primero, en Son Morell, ha quemado unas 0,33 hectáreas de olivo silvestre y vegetación.

El segundo, en Can Milec, ha sido algo más virulento, dado que durante más de una hora ha sido catalogado como de gravedad potencial uno. Sobre las 21.00 horas seguía activo y ya había quemado 12,5 hectáreas de vegetación agrícola y forestal.

A ellos se le suman los incendios ocurridos en Santa Eulària (Eivissa), controlado tras quemar 0,4 hectáreas de caña, y el de Ca Marí (Formentera), que ha arrasado con el matojo de un terreno de pequeñas dimensiones.

Hay un séptimo incendio forestal que se declaró el sábado y, por lo tanto, no fue estrictamente en verano. Ocurrió en Petra y quemó 1,7 hectáreas de vegetación agrícola y forestal.

Otro que no entra en el recuento fue el ocurrido este domingo en Can Trujillo (Inca), dado que lo que se incendió no fue un terreno forestal sino agrícola. Además, según apunta el diario 'Última Hora', parece que fue provocado por un descuido humano.

DRONES E IMÁGENES EN DIRECTO

Para esta temporada estival el Operativo Interinsular de Incendios Forestales (OIIF) dispondrá de alrededor de 350 efectivos del Ibanat, cinco helicópteros, tres aviones --dos anfibios y uno de vigilancia y coordinación con cámaras de transmisión en tiempo real-- y dos aviones del Ministerio para la Transición Ecológica.

A ellos se les sumará, como novedad de este año, el Grupo de Intervención de Drones (GID) de los agentes de Medio Ambiente, quienes podrán mostrar imágenes en directo de la evolución de los fuegos.

La información georreferenciada y las imágenes de infrarrojo y del espectro visible se recibirán en directo en la Central de Comunicaciones de Incendios Forestales (CCIF) y en el puesto de mando avanzado.

Aunque 2025, con 17 hectáreas de superficie forestal quemadas en 82 incendio, fue el segundo mejor año desde que existen registros, desde el Govern han llamado a "no bajar la guardia".

NO ARROJAR CIGARRILLOS NI BOTELLAS DE VIDRIO

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias, dependiente del Ministerio del Interior, ya alertó la semana pasada de que el episodio de altas temperaturas, que se prolongará durante buena parte de la semana, supone un elevado peligro de incendios forestales.

Para prevenirlos, aconseja prestar especial atención a las normas de la comunidad autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos. Además, pide no arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol.

Asimismo, recomienda no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos, así como acampar sólo en zonas autorizadas, ya que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación.

Por último, indica que si se descubre el fuego en su inicio, se avise al 112 inmediatamente. También advierte de que en caso de verse sorprendido por un incendio, se debe evitar penetrar en el monte o bosque, así como ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible. En caso de emergencia por incendio forestal, se debe atender siempre las indicaciones de las autoridades competentes.