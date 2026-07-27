Menorca acoge la firma del protocolo para implantar el futuro Servicio de Atención a Domicilio insular

Firma de protocolo en Menorca - CAIB

MENORCA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, el Consell de Menorca y los ocho ayuntamientos de la isla han firmado este lunes el protocolo general de actuaciones que marca el inicio del proceso de implantación del futuro Servicio de Atención a Domicilio insular de dependencia.

En el acto han participado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández; el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca; la consellera insular de Bienestar Social, Carmen Reynés; la directora general de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, María Castro; la directora insular de Personas Mayores, Dependencia y Diversidad Funcional, Melissa Manota, además de representantes de los ocho ayuntamientos de Menorca.

Hasta el momento, el Servicio de Atención a Domicilio para personas en situación de dependencia se prestaba mediante convenios individuales entre el Govern y cada uno de los ayuntamientos de Menorca. Con la firma de este protocolo se inicia el proceso para evolucionar hacia un único servicio insular gestionado por el Consorcio Sociosanitario de Menorca, que pasará a formar parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia.

Desde el Govern han apuntado que el nuevo modelo nace para dar respuesta al incremento de la demanda del servicio derivado del envejecimiento de la población y a la necesidad de ofrecer una atención más "coordinada, eficiente y equitativa" en toda la isla. "La gestión insular permitirá superar las diferencias existentes entre municipios, optimizar los recursos disponibles y avanzar hacia un servicio con las mismas garantías para todas las personas usuarias, con independencia de dónde residan", han subrayado.

El Ejecutivo autonómico ha hecho hincapié en que se ha reforzado "de forma significativa" la financiación del Servicio de Atención a Domicilio en Menorca durante esta legislatura. En esta línea, han apuntado que los convenios vigentes para el periodo 2025-2027 suponen un incremento del 18 por ciento respecto a los anteriores y cuentan con un presupuesto global de dos millones de euros. Además, el servicio alcanza actualmente las 6.685 horas mensuales, tras las ampliaciones aprobadas este año para Ferreries y Sant Lluís, lo que representa un incremento del 43 por ciento de las horas de atención durante esta legislatura.

La consellera ha destacado que con esta firma se da "un paso decisivo para construir un servicio más coordinado, más ágil y con las mismas garantías para todas las personas dependientes de Menorca, vivan en el municipio que vivan".

Por su parte, el presidente del Consell ha señalado que este acuerdo refuerza la colaboración entre administraciones y permite avanzar hacia "un modelo insular que mejorará la atención que reciben los menorquines".

Además de mejorar la atención a las personas en situación de dependencia, el nuevo modelo permitirá avanzar hacia unas condiciones laborales y retributivas más homogéneas para los profesionales del sector de los cuidados, favoreciendo una mayor estabilidad y calidad en la prestación del servicio.

El protocolo establece el marco de colaboración entre el Govern, el Consell y los ayuntamientos para desarrollar este proceso de transformación. La implantación del servicio será gradual y escalonada hasta completar la incorporación de los actuales servicios municipales al futuro servicio público insular, garantizando en todo momento la continuidad de la atención a las personas usuarias.