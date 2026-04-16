Menorca detecta un aumento de la vulnerabilidad asociada a la inmigración, especialmente entre los irregulares

La consellera de Bienestar Social del Consell de Menorca, Carmen Reynés. - CONSELL DE MENORCA

MENORCA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Menorca ha detectado un aumento de la vulnerabilidad asociada a la inmigración, especialmente entre aquellas personas que se encuentran en situación administrativa irregular.

La consellera insular de Bienestar Social, Carmen Reynés, ha presentado este jueves la memoria de la Oficina de Información y Orientación (OFIM) para personas migradas del año 2025.

El informe, según ha informado la institución insular en un comunicado, destaca la complejidad de los casos atendidos a lo largo de 2025 fueron más complejos, especialmente en aquellas situaciones vinculadas a la irregularidad administrativa y la vulnerabilidad social.

Tanto es así que casi tres de cada cuatro nuevos expedientes corresponden a personas en situación administrativa irregular, una realidad que está relacionada con el hecho de que, de las 1.869 visitas y 403 nuevos expedientes registrados el año pasado, la mayoría estuvieron vinculadas a los procesos de arraigo, los trámites de nacionalidad, la homologación de los estudios o la protección internacional.

El documento también pone de manifiesto un incremento de las consultas relacionadas con el acceso a la vivienda. "Es un factor que impacta directamente en la capacidad de regularización administrativa e integración social de las personas migradas", ha manifestado.

Por otro lado, las visitas por consultas sobre reagrupación familiar bajaron de 41 a 26, la cifra más baja de la última década. Para la consellera, se debe a que un mayor número de extranjeros han obtenido la nacionalidad española y, por lo tanto, sus familiares llegan por la vía de solicitud de residencia familiar y no por reagrupación.

MUJERES, COLOMBIANAS Y EN EDAD ACTIVA

La OFIM, que presta apoyo jurídico y en procesos administrativos complejos, atendió el año pasado a personas de 51 nacionalidad diferentes. La mayoría de ellas eran colombianas, con 580 visitas y 131 expedientes nuevos abiertos.

Les siguieron los peruanos, con 204 visitas y 46 expedientes nuevos abiertos, y los venezolanos, con 102 y 43, respectivamente. Estas nacionalidad también ocuparon el año pasado los tres primeros puestos.

Predominaron las mujeres, con más del 60% de las visitas y los expedientes, y las personas en edad activa, es decir, entre los 21 y los 50 años. Una parte significativa de ellos cuenta con formación secundaria o superior.

LA REGULARIZACIÓN NO SOLUCIONA LA CRISIS MIGRATORIA

La memoria anual de la OFIM se ha dado a conocer el mismo día en el que ha comenzado el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, al que se ha referido el director insular de Atención Social, Daniel García.

Un proceso de regularización como el actual, ha defendido, debe llevarse a cabo "con todas las garantías técnicas y jurídicas, con dotación de medios materiales y humanos y con consenso con las comunidades autónomas y los entes locales", algo que a su parecer no ha sucedido.

"Ya desde el primer borrador tanto el Consejo de Estado como las autoridades europeas han mostrado sus serias reservas relativas al proceso establecido para la regularización por la flexibilidad de los requisitos contenidos en el texto normativo", ha sostenido.

García ha considerado que la regularización "no sirve para dar solución a las principales causas y consecuencias de la crisis migratoria", pues "no resuelve la necesidad que empuja a muchos migrantes a jugarse la vida a diario para llegar a Europa".

Aunque ha reiterado la necesidad de que los flujos migratorios sean "ordenados", Reynés ha asegurado que el Consell de Menorca "no está en contra de la inmigración ni de las personas extranjeras". De hecho, ha reconocido que la isla "ha crecido y se ha enriquecido gracias a muchas personas que han venido de fuera, que trabajan, que contribuyen y que son parte activa de la sociedad".

"Creemos que es fundamental que exista un plan de vida y de integración, un compromiso laboral claro, el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos, así como controles y mecanismos de verificación reales y efectivos. Porque una inmigración desordenada puede suponer abrir la puerta sin suficientes controles", ha subrayado.

El departamento insular de Bienestar Social está organizando encuentros informativos públicos para informar sobre el proceso de regularización ante el "previsible colapso" del servicio.

Ya se hizo una en Maó, a la que acudieron alrededor de 350 personas. Las próximas serán el 24 de abril para técnicos y el 28 (Maó) y el 30 (Ciutadella) para usuarios.