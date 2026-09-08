Al menos 50 inmigrantes llegan a Baleares en las últimas horas

Archivo - Salvamar Shaula, embarcación de Salvamento Marítimo con base en Cariño (A Coruña), en imagen de archivo de 2025. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 50 inmigrantes de origen magrebí y subsahariano han llegado a Baleares en las últimas horas, según el último balance de datos ofrecido por la Delegación del Gobierno.

En la tarde de este lunes, a las 19.30 horas, se ha interceptado a un total de 14 personas de origen magrebí, a la altura del kilómetro 15 de la carretera PM-820, en la isla de Formentera. Han intervenido la Guardia Civil del Puesto de Formentera y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

Posteriormente, sobre las 22.19 horas, se ha interceptado a doce personas también de origen magrebí, en Colonia de Sant Jordi, en la isla de Mallorca, con la intervención además de la Guardia Civil del Puesto de Santanyí y Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

Asimismo, esta madrugada, a las 03.24 horas, se ha producido el rescate de un total de 24 migrantes de origen subsahariano, a una milla al sur de la isla de Cabrera. Han participado en las labores el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de Palma.