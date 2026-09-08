Puente asegura que quiere reforzar Salvamento Marítimo en Baleares ante el aumento de pateras

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha garantizado este martes que el Gobierno seguirá dimensionando la capacidad de Salvamento Marítimo para poder atender "siempre" y, "si es posible, con holgura", las alertas y emergencias humanitarias ante el incremento de la llegada de pateras a Baleares.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Puente ha calificado de "altamente positivo" el balance de la actuación de Salvamento Marítimo durante el verano de 2026 en Formentera y en el conjunto del archipiélago y ha asegurado que las islas Baleares "no serán una excepción" en el refuerzo de los medios del servicio público.

"Le garantizo que es voluntad del Ministerio y del Gobierno de España dimensionar la capacidad de Salvamento Marítimo para estar siempre en disposición y, si es posible, con holgura, de atender todas las alertas y todas las emergencias de carácter humanitario", ha afirmado.

El ministro ha respondido así ante el incremento "notable" de personas llegadas a las costas baleares en patera respecto al verano de 2025 y ha destacado que Salvamento Marítimo ha atendido "todas aquellas embarcaciones que se han detectado con inmigrantes en el entorno costero de las islas Baleares".

Puente ha explicado que Formentera cuenta ya con un "dispositivo permanente" coordinado por el Centro de Coordinación de Salvamento de Baleares, que supervisa el tráfico marítimo del archipiélago y dispone de diferentes embarcaciones y medios de salvamento.

A este dispositivo se han incorporado progresivamente nuevos recursos desde 2025, entre ellos una embarcación, un helicóptero 'Helimer' preparado para actuar en todo el entorno y "un remolcador de gran porte".

El ministro ha señalado que esta dotación, reforzada especialmente durante el verano de 2025, permite al Ministerio estar "en condiciones de atender las intervenciones que se producen en la isla de Formentera", donde durante este verano se han contabilizado seis actuaciones.

FELICITA A LOS 1.500 TRABAJADORES

Puente ha aprovechado su intervención para felicitar expresamente a los alrededor de 1.500 trabajadores de Salvamento Marítimo y ha destacado el papel desempeñado por este servicio público durante la temporada estival.

"Su trabajo pone de manifiesto lo mejor que tiene nuestro país, que es su calidez, su capacidad de acogida y el valor, lo que valora la vida", ha señalado.