Al menos una treintena de retrasos en el aeropuerto de Palma en una nueva jornada de huelga del personal de tierra

Archivo - Varios aviones en una de las pistas del aeropuerto de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma ha registrado una treintena de retrasos, como mínimo, en una nueva jornada de huelga de los trabajadores de la empresa Groundforce, que presta los servicios del personal de tierra.

Por lo que se refiere a las operaciones de salida del aeródromo de Son Sant Joan, hay unos 16 vuelos afectados, y las de llegadas, unos 14, según ha información facilitada por Aena y consultada por Europa Press.

En el aeropuerto de Eivissa, donde también se había convocado la protesta, por el momento no se han dado este tipo de incidencias.

Cabe recordar que CCOO, UGT y USO han convocado una huelga indefinida para los trabajadores de tierra de Groundforce a partir del lunes 30 de marzo, que se realiza en tres franjas horarias diferentes y afectará a los 12 aeropuertos donde opera la compañía con paros los lunes, miércoles y viernes.

De esta forma, esta huelga se llevará a cabo entre las 5.00 y las 7.00 horas, entre las 11.00 y las 17.00 y entre las 22.00 y las 00.00 de manera indefinida.

La huelga afecta a los servicios de 'handling' (asistencia en tierra) en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma, Eivissa, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao.

La convocatoria responde al "incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo", según los sindicatos, quienes señalan que la empresa interpreta de manera unilateral los artículos del convenio, lo que "en la práctica, está suponiendo una pérdida directa de poder adquisitivo".

CCOO, por su parte, denuncia que la empresa está utilizando una interpretación restrictiva del artículo 96 del convenio "para dejar sin efecto lo establecido en el artículo 94, que asegura la actualización salarial conforme a la inflación acumulada desde 2022".

Asimismo, CCOO acusa a la dirección de haber aplicado recortes en las subidas salariales pactadas para determinados grupos profesionales, "lo que constituye un incumplimiento directo del convenio colectivo vigente y genera desigualdades injustificadas dentro de la propia plantilla".