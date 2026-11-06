Menys turisme, més vida anima a sumarse a la huelga y poner el turismo en el centro de la crisis de la vivienda

Acampada por la vivienda en Madrid. - A. Pérez Meca - Europa Press

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Menys turisme, més vida ha animado a secundar la huelga del próximo 11 de noviembre y a poner la turistificación en el centro de la crisis de la vivienda en Mallorca.

En un comunicado, han señalado que el coste de la vida y la vivienda son unos de los factores centrales de esta situación y que la huelga es la herramienta que tiene la clase trabajadora para cambiar la situación.

La plataforma ha animado a la ciudadanía a organizarse en los diferentes comités creados en los barrios y pueblos para asegurar el éxito de la huelga y demostrar la fuerza que se tiene si se organiza.

En el caso de Baleares, Menys turisme, més vida ha recordado que el problema de la vivienda está, en gran parte, motivado por la turistificación la especulación inmobiliaria y financiera "que acompaña la venta de un paraíso que cada vez más es un infierno para trabajadoras y residentes".

Según han reiterado, la huelga va más allá de demandas concretas y han recordado que la organización popular y los comités tienen la capacidad de cambiar el modelo económico "que parecía intocable".

"Hoteleros, rentistas, fondos buitre, políticos y empresarios forman parte de un sistema que vive a expensas de nosotros. Si dejamos de pagar los alquileres, de asistir a nuestros lugares de trabajo o de consumir en sus negocios, caen las lógicas y dinámicas que la sostienen", han indicado.