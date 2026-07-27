'Menys turisme, més vida' se concentrará este martes ante Delegación para pedir la dimisión de Rodríguez

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Menys turisme, més vida' se concentrará este martes a las 12.00 horas ante la Delegación del Gobierno de Baleares para reclamar la dimisión del delegado, Alfonso Rodríguez, tras las cargas policiales que hubo durante la concentración bajo el lema 'Mallorca, al límite' de este domingo en Palma.

Así lo ha indicado la plataforma en su cuenta de X, donde ha pedido dar respuesta a la "violencia policial injustificable" vivida este domingo. "Mañana todos ante Delegación de Gobierno", han animado a la participación.