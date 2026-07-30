Menys Turisme, Més Vida reitera su petición de dimisión de Rodríguez por las diferencias de aforo en Ses Voltes

Decenas de personas durante la manifestación contra la saturación turística en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha vuelto a pedir explicaciones y la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por los diferentes aforos permitidos en el espacio de Ses Voltes.

La reclamación llega días después de la manifestación organizada por esta entidad que finalizaba en este punto de Palma y donde se originaron los enfrentamientos entre los participantes y agentes de la Policía Nacional, por impedir la entrada de más personas porque, supuestamente, se había alcanzado el aforo máximo permitido.

Estos hechos precedieron a las cargas policiales que hubo minutos más tarde, a pocos metros del espacio, que dejaron varios heridos y motivaron la convocatoria de nuevas protestas por la intervención policial del domingo.

En distintas publicaciones de su cuenta en la red social X, Menys Turisme, Més vida ha recriminado que el aforo en Ses Voltes "varíe" en función de si es para una manifestación, que han cifrado en 200 personas, o si es para un concierto, que han estimado en 3.500.

Estas publicaciones han estado acompañadas de imágenes tomadas en los conciertos organizados en Ses Voltes este miércoles en el marco del Atlàntida Mallorca Film Festival (AMFF) y en los que tocaron Teo Lucadamo, Alosa y Barry B.

Aún así, han aclarado que este no es un mensaje contra el certamen de cine, sino contra lo que consideran "decisiones políticas y policiales". De hecho, han agradecido la colaboración del festival por hacer los trámites que permitieron que la manifestación acabara en este espacio.