MÉS acusa a Bestard de "hacer retroceder" la política ambiental con la importación de residuos de Eivissa

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, en un pleno - MÉS PER MALLORCA

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha cargado contra el Consell por autorizar el traslado de residuos procedentes de Eivissa para ser incinerados en Son Reus, acusando al vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, de "hacer retroceder" la política ambiental.

En el pleno insular de este jueves, la portavoz de los ecosoberanistas, Catalina Inés Perelló, ha denunciado públicamente que esta decisión "representa un retorno a las políticas ambientales del PP de hace más de una década".

A su entender, este traslado supone un cambio de modelo que aleja Mallorca de los objetivos de reducción y prevención de residuos, según ha trasladado MÉS en una nota de prensa.

"Cada vez que gobierna el Partido Popular volvemos atrás, en lugar de trabajar para reducir la generación de residuos y avanzar hacia una economía circular, su apuesta es convertir Mallorca en el destino de los residuos de los demás", ha criticado Perelló.

En este sentido, ha considerado que la importación de residuos "no es una decisión técnica, sino profundamente política" y ha reclamado a Bestard que explique los motivos.

La ecosoberanista ha cuestionado que el gobierno insular continúe sin ejecutar la rebaja de la tasa de incineración anunciada mientras impulsa la llegada de residuos de Eivissa.

Para Perelló, el Departamento que dirige Bestard está "cada vez más desacreditado". Así, ha recordado que el GOB ha presentado una denuncia por posibles irregularidades en la tramitación de expedientes ambientales.

Finalmente, ha hecho referencia al uso de los vehículos oficiales por parte del vicepresidente segundo, criticando que "cuando se acumulan decisiones controvertidas, informes internos desfavorables y denuncias por la gestión del Departamento, el problema ya no es un episodio concreto, sino una manera de gobernar que le ha hecho perder la credibilidad".