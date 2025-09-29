MÉS acusa a Govern y Consell de Mallorca de poner en riesgo el comercio local y el autogobierno insular

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha mostrado su "profunda preocupación" por el Decreto Ley 6/2025 que previsiblemente validará este martes el Parlament y que, según su opinión, "abre la puerta a la implantación de grandes superficies comerciales sin tener en cuenta el Plan de Equipaciones Comerciales de Mallorca (PECMA)", una situación que advierten que "pone en peligro el comercio de proximidad, el territorio y el autogobierno insular".

La portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha criticado la pasividad de la administración insular en este tema y ha considerado que el decreto representa "un regalo a los grandes lobbies comerciales y un ataque al comercio local". "El Govern centraliza, el Consell calla y Mallorca pierde", ha lamentado.

Además, Perelló ha explicado que esta normativa permite que determinados proyectos privados sean declarados de interés estratégico y se tramiten de manera preferente, por encima de los planes insulares. "Si el Govern puede declarar una gran superficie como proyecto estratégico, el Pecma queda desplazado y el Consell se ve desautorizado", la lamentado la ecosoberanista.

Según ha añadido, el "silencio" del Consell es especialmente grave porque durante todo el proceso "no ha levantado la voz para defender las competencias insulares, ni el comercio local". Esto, según MÉS, representa una "complicidad implícita con el decreto y con los intereses de los grandes lobbies comerciales".

Ante esta situación, reclaman al presidente del Consell, Llorenç Galmés, medidas inmediatas para blindar el Pecma, así como un "compromiso político firme para proteger el pequeño comercio, el territorio y la soberanía de Mallorca".