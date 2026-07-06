MÉS acusa al Govern de "premiar" a los alquileres turísticos ilegales con las bonificaciones de 'Alquiler Seguro'

Los regidores de MÉS per Palma en el Ayuntamiento Miquel Àngel Contreras y Neus Truyol - MÉS PER PALMA

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado al Govern de "premiar" a aquellos que hacen alquiler turístico ilegal con las bonificaciones impulsadas a través del programa 'Alquiler Seguro'.

Según han denunciado públicamente los ecosoberanistas, a través de la 'ley ómnibus' se han convertido las multas para alquiler turístico ilegal en "un incentivo para los especuladores y para los que están fuera de la ley".

La nueva regulación, ha indicado MÉS en una nota de prensa, permite reducir hasta un 80 por ciento las sanciones a propietarios que han explotado viviendas turísticas sin licencia durante años.

Para la formación, esta decisión "envía un mensaje muy preocupante: los que incumplen la ley acaban obteniendo ventajas, mientras que las familias que buscan una vivienda digna y un precio asequible continúan sin tener ninguna solución a su problema".

"No puede ser que los que han hecho un negocio ilegal con un derecho tan básico como la vivienda acaben recibiendo un premio", ha criticado la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, quien ha acusado a PP y Vox de trasladar la idea de que "especular sale a cuenta".

Según Truyol, un propietario o una empresa que han destinado durante años una vivienda a alquiler turístico ilegal han conseguido "importantes beneficios económicos" y, cuando finalmente son sancionados, el Govern "les regala una reducción del 80 por ciento de la multa si incorporan la vivienda a un programa de alquiler social o del 60 por ciento si se adhieren a 'Alquiler Seguro'".

"Con el programa 'Alquiler Seguro', los infractores pueden llegar a cobrar 88.200 euros, el equivalente a 1.050 euros anuales durante siete años", ha asegurado la portavoz, agregando que las sanciones sirven para disuadir las conductas ilegales "no para que los infractores acaben haciendo más negocio".

Asimismo, ha considerado que esta modificación "cambia el sentido" de las bonificaciones, subrayando que antes la reducción de las sanciones servía para recuperar viviendas para destinarlas a alquiler asequible y, ahora, "además de recudir la multa, se garantiza nuevos ingresos a través del programa".

Con todo, MÉS ha reclamado al Govern que retire estas bonificaciones y que refuerce las políticas para perseguir el alquiler turístico ilegal, con el objetivo de recuperar viviendas para el uso residencial.

"PP y Vox han decidido proteger a los especuladores en lugar de defender el derecho a la vivienda de las familias", ha concluido Truyol.