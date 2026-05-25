MÉS acusa a PP de romper su "línea roja" sobre la ley de normalización con los cambios en la ley ómnibus

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluis Apesteguia, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al PP de romper su "línea roja" sobre la ley de normalización lingüística con las modificaciones incluidas en la ley de aceleración de proyectos estratégicos, convertida durante su tramitación parlamentaria en una ley ómnibus.

En una rueda de prensa, el portavoz de los ecosoberanistas en el Parlament, Lluís Apesteguia, se ha referido a una de las modificaciones incluidas en esta norma --que se votará en el pleno de este martes con los votos de PP y Vox-- y que afecta a la obligatoriedad del catalán en determinados puestos de la administración pública.

Aunque la modificación se plantea para facilitar la cobertura de plazas de difícil acceso en los centros educativos de Baleares, Apesteguia ha advertido de que esta previsión podría extenderse a otros puestos de la administración pública.

Por otra parte, ha mencionado que la plaza del nuevo subdirector de Informativos de IB3 publicada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) no incluye el catalán como requisito obligatorio. "Puede ser que el subdirector de Informativos no entienda los informativos", ha ironizado.