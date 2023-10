MÉS acusa a PP y Vox de "crear un problema donde no lo hay" al "querer segregar a alumnos en un 'apartheid lingüístico"

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado a PP y Vox de "crear un problema donde no lo hay" con la Proposición No de Ley (PNL), presentada por estos últimos y debatida la pasada semana en Pleno, relativa a la libre elección de lengua, a la que los 'populares' presentaron enmiendas, al "querer segregar a alumnos en un 'apartheid lingüístico'".

La propuesta de libre elección de lengua es "segregacionista", en palabras del portavoz parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia, quien este lunes, en rueda de prensa, ha puntualizado que "PP y Vox no se están peleando por la segregación lingüística en las aulas, sino por la calendarización del 'apartheid lingüístico' al que quieren someter a los niños y jóvenes de Baleares", según los ecosoberanistas.

Así pues, ha destacado Apesteguia, "el PP y Vox mienten a la ciudadanía cuando hablan de la libre de elección de centro y de la libertad de elegir la lengua de enseñanza, creando un problema social inexistente". "La libertad de elección de centro es inaplicable por una cuestión física, dado que si en un centro hay 200 plazas y 230 solicitudes, es imposible; y para la libre elección de lengua pretenden impulsar un modelo educativo que divide a niños y jóvenes por razones lingüísticas", ha añadido.

Y, frente a ello, ha manifestado Apesteguia, "MÉS estará donde siempre ha estado, en defender que si vivimos juntos, se nos educa y crecemos juntos". De la misma manera, ha precisado, "que luchamos para que nos se nos divida por cuestiones de clase social, que es lo que está también detrás de las políticas de este Govern, dividir a los alumnos por clase social y después vete a saber por qué más van a querer dividir a la sociedad".

"No vamos a permitir que nos dividan. Queremos una sociedad donde los alumnos tengan la capacidad de hablar en todas las lenguas cuyo aprendizaje ha de garantizar el sistema educativo y la aprenderemos juntos. Y, precisamente, lo que dicen todos los expertos, es que lo que falta en el sistema educativo de Baleares para que los alumnos, cuando acaban la enseñanza obligatoria, tengan plena capacidad en todas las lenguas que han de conocer, es más apoyo al catalán. Por tanto, lo que falta es que la Conselleria de Educación aplique de verdad la legislación lingüística aprobada, fruto de un gran consenso y que, ahora, el PP, con su matrimonio tóxico con Vox quiere romper", ha sentenciado.

PREOCUPACIÓN POR LA APROBACIÓN DE UN 'PIN PARENTAL'

Por otro lado, el portavoz parlamentario de MÉS, se ha referido a la aprobación, la semana pasada, en la Comisión de Educación, de una PNL del Grupo Parlamentario Vox relativa a promover las medidas necesarias para acabar con el adoctrinamiento en los colegios, con especial atención a los libros de texto y material educativo.

Apesteguia ha señalado en relación a ello que "más allá del marco ideológico de esta PNL, que pretende acabar con la pluralidad en la educación, en MÉS per Mallorca preocupa y escandaliza que el Partido Popular acepte los redactados de los textos de Vox en los que se insinúa o afirma que los docentes adoctrinan".

"No nos sorprenden estas afirmaciones teniendo en cuenta el marco en que se mueve la extrema derecha, pero no podemos aceptar que partidos con responsabilidad de gobierno las asuman", ha preciado el portavoz de los ecosoberanistas, quien ha pedido que "no se siga insultando a funcionarios y docentes".

"No pueden decirles a los profesores que han de evitar situaciones de adoctrinamiento en las aulas, porque lo que hacen los docente, los equipos directivos y los inspectores educativos es garantizar que los alumnos tengan una educación plural, con acceso a todo el saber, y fomentar en ellos un espíritu crítico", ha incidido.

Finalmente, el portavoz de MÉS en el Parlament ha reiterado que su formación "no permitirá que la comunidad educativa sea víctima de los ataques constantes del Govern, como ocurriera en la legislatura de 2011 a 2015 porque los que saben que hay que enseñar en las aulas son los docentes, no los diputados de PP y Vox". Y, por ello, no solo ha exigido "respeto", si no que ha avanzado que "llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias para que este se mantenga".