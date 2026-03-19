MÉS alerta que los 87 inmuebles de un gran tenedor en sa Pobla que el Govern no compró se venden 240.000 euros más caros

El regidor de MÉS per sa Pobla Biel Payeras y el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa en rueda de prensa.- MÉS PER MALLORCA

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha advertido de una "operación inmobiliaria especulativa" en sa Pobla gracias al "aval del Govern", después de que no ejecutara su derecho de tanteo y retracto sobre una promoción de 87 inmuebles que comercializaba un gran tenedor y que ahora se tratan de vender unos 240.000 euros más caros que el precio por el que los podría haber adquirido el Govern.

Hace justo un año, el 18 de marzo del 2025, la formación ecosoberanista interpeló al Govern para que ejerciera su derecho de compra preferente, recogido en la Ley balear de Vivienda, sobre una manzana entera de sa Pobla que se venía a un precio de "'patató'".

En un comunicado, MÉS ha explicado que entre las propiedades había 21 pisos de entre 103 y 169 metros cuadrados que se venían a entre 70.000 y 130.000 euros, más de un 30% por debajo del valor de referencia catastral y un 50% menos que el precio de las viviendas de protección oficial. Sin embargo, un año después "han empezado a salir al mercado reformados y por 350.000 euros".

El regidor de MÉS per sa Pobla Biel Payeras ha detallado que en esta compraventa se incluían también 11 oficinas en la primera y segunda planta de la manzana, todas ellas con una superficie de entre 80 y 100 metros cuadrados y fácilmente convertibles en viviendas según el planeamiento municipal".

"Claramente es una especulación inmobiliaria que se hubiera podido evitar con la intervención del Govern, que se negó a hacerlo", han remarcado.

En ese sentido, han apuntado que la "inacción" del Govern "no solo ha propiciado una operación especulativa" en un momento de emergencia habitacional en Baleares, sino que además "se ha perdido la oportunidad de aumentar el parque de vivienda pública".

"Esta operación especulativa es responsabilidad directa de la presidenta del Govern, Marga Prohens, como también lo es que no estén a disposición de los vecinos de sa Pobla a un precio asequible", ha sentenciado diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa.