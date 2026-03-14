MÉS alerta del interés partidista del traslado de residuos de Eivissa a Mallorca, que empezará en abril

La portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha expresado su preocupación ante el anuncio de que el próximo mes de abril empezará la prueba piloto para trasladar residuos de Eivissa hasta la incineradora de Son Reus, con el transporte previsto de 30.000 toneladas de basuras.

En un comunicado, la formación ecosoberanista ha denunciado que esta decisión confirma que el PP está convirtiendo Mallorca en el destino de los residuos de otras islas "con decisiones tomadas con opacidad y sin que el Consell de Mallorca tenga un papel real".

Según MÉS, el anuncio hecho por el presidente del Consell d'Eivissa fijando el calendario del proyecto evidencia que el presidente de la institución insular de Mallorca, Llorenç Galmés, "no pinta nada en esta decisión".

La formación considera especialmente grave que sea Eivissa quien determine cuándo empezará un proyecto que afecta directamente a Mallorca, y que el anuncio llegue solo un día después del pleno de en Mallorca en el que el PP PP dio luz verde al convenio. De hecho, durante el pleno, un día antes del anuncio hecho por la administración ibicenca, el equipo de gobierno de PP y Vox evitó dar ningún detalle al respecto.

Para los ecosoberanistas, este hecho confirma que el calendario y el proyecto ya estaban pactados entre el Govern y el Consell d'Eivissa, mientras el Consell de Mallorca queda relegado a un papel meramente ejecutivo.

En este sentido, la portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha denunciado que el PP ha gestionado este asunto con "opacidad y sumisión institucional".

"El PP ha convertido el Consell de Mallorca en una simple gestoría de decisiones tomadas fuera de la isla. Primero decide el Govern, después lo anuncia Eivissa, y Mallorca solo baja la cabeza", ha afirmado Perelló.

Cabe recordar que según el proyecto anunciado, se transportarán 30.000 toneladas de residuos de Eivissa hacia la incineradora de Son Reus con el objetivo de alargar la vida útil del vertedero de Ca na Putxa.

Perelló ha advertido que detrás de la etiqueta de prueba piloto a menudo se esconden decisiones que acaban convirtiéndose en permanentes.

"Nos quieren hacer creer que es una prueba piloto, pero todos sabemos cómo funciona esto. Lo que hoy es provisional mañana se convierte en estructural. Mallorca no puede asumir los errores de planificación de otras instituciones", ha señalado.

MÉS también ha criticado el argumento del PP según el cual la llegada de residuos permitiría reducir la tarifa de tratamiento. Según la formación ecosoberanista, esta justificación crea un incentivo perverso. "Quemar más residuos para equilibrar cuentas. El PP prefiere importar basuras antes que apostar de verdad por reducir residuos. Es un modelo ambientalmente absurdo y políticamente irresponsable", ha remarcado la portavoz.