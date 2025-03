MÉS alerta de la proliferación de caravanas en el área metropolitana de Palma y acusa al PP declararles la "guerra"

La portavoz de MÉS per Palma, Neu Truyol (2d). - MÉS PER PALMA

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de MÉS en Palma, Marratxí, Calvià, Andratx y Llucmajor han alertado de la proliferación de asentamientos de caravanas en el área metropolitana de la capital balear y han acusado al PP "convertir la emergencia habitacional en una guerra contra los caravanistas".

Lo han hecho en un encuentro celebrado este miércoles junto al parque Mediterrani de Marratxí, en el que han dado cuenta de los diferentes asentamientos detectados en sus municipios.

En concreto, según ha señalado MÉS per Palma en un comunicado, las caravanas no se agrupan tan solo en la capital, sino también junto al citado parque de Marratxí --ubicado junto al colegio Nova Cabana--; en el aparcamiento de Bendinat (Magaluf) y en la playa del Toro, en Calvià; cerca del Ayuntamiento de Andratx; y en el camino de Son Noguera, en Llucmajor.

"Esta situación no es ninguna casualidad, es la consecuencia directa de la inacción del PP. No regulan los precios del alquiler, no garantizan vivienda pública", ha reprochado la portavoz del MÉS per Palma en Cort, Neus Truyol.

"Y ahora, en vez de buscar soluciones reales, quien multar a las personas que no tienen ninguna otra opción que vivir en una caravana", ha añadido, haciendo referencia a la ordenanza de fomento de convivencia cívica que está prevista que se apruebe en el próximo pleno municipal y que prevé multas de hasta 1.500 euros para quien resida en estos vehículos.

EL ÁREA METTROPOLITANA DE PALMA

También han intervenido los responsables de los diferentes grupos de MÉS en los municipios del área metropolitana de Palma, quienes han detallado algunas de las problemáticas específicas que se dan en sus localidades.

"En Calvià el alquiler es un lujo y cada vez más trabajadores se ven forzados a vivir en caravanas. El PP ignora el problema y solo protege la especulación. En lugar de garantizar una vivienda digna, expulsa a los residentes y empeora la situación", ha dicho el portavoz de MÉS per Calvià, Rafel Sedano.

Su homóloga en MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha defendido que echar de Palma a los caravanistas "únicamente se trasladará el problema" a otros municipios como el suyo. "El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Marratxí ya se debería haber puesto en contacto con la gente para informarles que tienen derecho a empadronarse y preguntarles por sus necesidades", ha agregado.

En Llucmajor la situación es igualmente "alarmante" debido a la falta de vivienda asequible, lo que ha llevado a mucha gente a buscar "alternativas precarias", ha dicho el portavoz de MÉS en la localidad, Oriol Gómez.

"No podemos castigar a quien se ve forzado a vivir en caravanas o en infraviviendas a causa de la especulación urbanística y de la falta de una vivienda digna. Instamos a las administraciones a garantizar este derecho y abordar las causas de la crisis habitacional", ha indicado.

Por último, la portavoz de MÉS per Andratx, Ruth Mateu, ha lamentado que el PP "permita que el mercado inmobiliario expulse" a los vecinos y que, cuando éstos busquen alternativas, "se les ofrezca represión y persecución".