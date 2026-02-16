MÉS carga contra Vera por el adelanto de las oposiciones docentes: "Es no tomarse en serio el trabajo de la gente"

Archivo - El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia ,durante una rueda de prensa - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha cargado contra el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, por adelantar la convocatoria de las oposiciones docentes al mes de mayo, cuando tradicionalmente se celebran en junio.

"Es no tomarse en serio el trabajo de la gente", ha dicho este lunes el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa previa al pleno, en el que MÉS preguntará por este tema al conseller.

A su entender, el adelanto de la convocatoria responde a la "incapacidad" de la Conselleria de "llevar a cabo su trabajo de forma efectiva".

El portavoz ha criticado que se haya anunciado este febrero que la convocatoria será en marzo. "No se ha planteado con suficiente perspectiva", ha considerado.

Por otro lado, los ecosoberanistas defenderán en el pleno una proposición no de ley (PNL) con medidas para reducir el impacto del coste de la vida en Baleares, entre ellas instar al Gobierno de España a aplicar un IVA reducido específico para el archipiélago.

Sobre esta cuestión, Apesteguia ha subrayado que Baleares es el único de los cuatro territorios no peninsulares de España que no tiene un IVA diferenciado. "El Estado español nos quiere tratar como pringados", ha dicho.