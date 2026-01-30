MÉS denunciará en el Consell de Mallorca la "competencia desleal" que generará el acuerdo UE-Mercosur

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, en una de las protestas agríciolas organizadas el jueves en Mallorca. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo de MÉS per Mallorca en el Consell insular ha registrado una moción para denunciar públicamente la "competencia desleal" que generará el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur.

La iniciativa, presentada a instancias de la Unió de Pagesos de Mallorca, también se ha registrado en todos los ayuntamientos de la isla en la que los ecosobernistas tienen representación.

Según ha informado el partido en un comunicado, tratarán de poner el foco en la necesidad de que los payeses puedan tener una vida digna, garantizar el relevo generacional y defender un modelo agrario para alcanzar la soberanía alimentaria.

La portavoz de MÉS en la institución insular, Catalina Inés Perelló, ha advertido de que los payeses de Mallorca "están pagando las consecuencias de unas decisiones políticas que se toman lejos del territorio y de espaldas a quien trabaja la tierra".

"Los payeses no pueden ser moneda de cambio de los acuerdos comerciales del PP y del PSOE, que abren la puerta a productos que no cumplen los mismos estándares ambientales, sanitarios ni laborales", ha subrayado. Esta "competencia desleal", ha apuntado, "pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones".

La moción también pondrá el foco en el "impacto negativo" de la nueva configuración de la Política Agraria Común (PAC) que traerá aparejada "una bajada de los ingresos" para muchas explotaciones de Mallorca.

"En un territorio insular, con costes de producción más elevados, es imprescindible que las ayudas lleguen a los payeses profesionales y que ninguno quede excluido del sistema", ha dicho Perelló.

En esa línea, la ecosoberanista ha reclamado al Govern que busque "recursos propios" para compensar la pérdida de fondos europeos, algo que ha considerado que es "una obligación política". También ha pedido una "simplificación real de los trámites administrativos" para garantizar el acceso a las ayudas.