MÉS exige al Ayuntamiento de Marratxí que actúe contra los incumplimientos urbanísticos en Can Domingo

Obras de Can Domingo, en Marratxí. - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha exigido este miércoles al alcalde y regidor de Urbanismo del municipio, Jaume Llompart, que actúe e inspeccione los incumplimientos urbanísticos que, según han denunciado los vecinos, se están cometiendo en la obra de Can Domingo, en Sa Cabaneta.

Los ecosoberanistas, en un comunicado, han señalado que las quejas han surgido a raíz de las obras que se están ejecutando al final de Can Domingo con un "importante" movimiento de maquinaria pesada y camiones.

Según la información trasladada por los residentes y recogida por MÉS, la actuación estaría relacionada con una promoción de 17 viviendas, algo que la formación quiere comprobar a través del expediente urbanístico.

El partido ha lamentado que el cartel con la información urbanística obligatoria no esté disponible en esta obra. "No estamos afirmando que estas obras no tengan licencia. Lo que sí podemos comprobar es que la información que la ley obliga a exhibir no está visible", ha dicho su portavoz en Marratxí, Aina Amengual.

MÉS se ha preguntado quién está controlando las obras en Marratxí y ha reclamado a Llompart que explique por qué no se está cumpliendo esta obligación.

Los ecosoberanistas han recordado que no exhibir esta información es un incumplimiento tipificado por la legislación urbanística y han exigido que el Consistorio actúe en estos casos. Según han señalado, lo que piden a Llompart es "que haga cumplir" la ley que ya existe.

MÉS YA HA DENUNCIADO OTRA OBRA

La formación ha indicado que, en noviembre del año pasado, ya denunciaron las quejas de los vecinos por problemas de drenaje de las grandes acumulaciones de agua aparecidas tras las obras ejecutadas.

Sobre esta obra, el Consistorio ya reconoció la existencia de deficiencias y comunicó en abril que había requerido a la promotora y la constructora para que subsanaran esos problemas.

MÉS ha asegurado que se ha producido una avería en la red de abastecimiento durante las obras y que la empresa Matias Amer SLU la habría reparado sin comunicarlo previamente a la concesionaria.

"Si una empresa provoca una avería, interviene sobre la red, deja obras sin acabar o incumple requerimientos municipales, el Ayuntamiento tiene que investigar qué ha pasado, determinar las responsabilidades y, si los hechos son constitutivos de infracción, iniciar los expedientes correspondientes y sancionar", ha subrayado Amengual.

Los ecosoberanistas han exigido conocer las actuaciones que ha desarrollado el Consistorio sobre la avería de la red, si ha depurado responsabilidades, si ha abierto algún expediente y si se ha reclamado el coste de algún daño a la empresa responsable.

También han pedido al Ayuntamiento que publique cuántas inspecciones se han realizado en Can Domingo, qué deficiencias se han detectado, qué requerimientos se han efectuado, cuántos se han incumplido y si se ha derivado algún expediente sancionador. Además, pedirán información sobre la situación de urbanización, su recepción municipal y avales vinculados a la correcta finalización de las obras.

CRITICAN LA FALTA DE INFORMACIÓN

Acerca de la nueva promoción, MÉS solicitará acceder al proyecto y a los títulos habilitantes para comprobar qué se ha autorizado y en qué condiciones.

La formación también pedirá a Llompart datos sobre las inspecciones urbanísticas efectuadas en Marratxí durante 2025 y 2026, especialmente en relación con la obligación de exhibir la información de las obras, y cuántas actuaciones sancionadoras se han iniciado tras los incumplimientos detectados.

MÉS ha denunciado las dificultades para acceder a la documentación municipal para ejercer su función de control y fiscalización.

"Es muy difícil que Llompart hable de transparencia cuando los vecinos no pueden ver ni la información obligatoria a pie de obra y la oposición tampoco consigue acceder con normalidad a los expedientes que pide", ha lamentado Amengual.

Según ha sostenido el partido, los vecinos llevan meses reclamando al Ayuntamiento y los problemas han continuado, en concreto, la falta de información a pie de obra.

Los ecosoberanistas han pedido inspecciones e información sobre posibles expediendes abiertos. "Esta responsabilidad política corresponde a Jaume Llompart como alcalde y regidor de Urbanismo", ha concluido Amengual.