MÉS exige la publicación de los informes técnicos sobre el traslado de residuos tras las "incidencias" iniciales

Traslado de residuos de Eivissa a Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha solicitado la publicación de los informes técnicos que demuestren que el traslado de residuos de Eivissa a Mallorca, cuya prueba piloto ha arrancado esta semana, sea seguro y cumpla con las exigencias ambientales.

Los ecosoberanistas, en un comunicado, se han mostrado alarmados por las "incidencias" ocurridas durante el primer traslado de residuos, dado que Capitanía Marítima paralizó el traslado durante unas horas al no cumplir con lo establecido.

Estos problemas, a su parecer, confirman las dudas planteadas acerca de la seguridad, la transparencia y el cambio de modelo en la gestión de residuos impulsadas por los consells de Mallorca y Eivissa.

La formación ha considerado "especialmente grave" que se hayan producido incidencias después de que el PP hubiese presentado la iniciativa como algo "plenamente planificado".

"Si el PP dice que todo es seguro, que lo demuestre con documentos y no con propaganda. Exigimos que se hagan públicos todos los informes técnicos, que se explique qué ha pasado con el primer transporte y que se informe de cualquier incidencia que se produzca", ha señalado la portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló.

Los ecosoberanistas han recordado que durante la tramitación de la prueba piloto el PP "ha ido modificando las condiciones iniciales de la importación de residuos y ha rebajado las exigencias ambientales sin ofrecer explicaciones suficientes sobre como se controlará todo el proceso".

"El primer día ya ha quedado claro que las dudas que planteábamos eran más que justificadas. Cuando se transportan miles de toneladas de residuos entre islas no puede haber improvisaciones", ha incidido Perelló.

La portavoz, además, ha rechazado la idea de plantear el traslado de residuos como una cuestión de "solidaridad entre islas". Eso, ha defendido, sería ayudar a Eivissa a resolver sus problemas de gestión de residuos, no trasladarlos a Mallorca.

Aunque el PP ha presentado esta iniciativa como una prueba piloto, Perelló ha expresado sus sospechas de que podría acabar convirtiéndose en un "cambio estructural del modelo de gestión de residuos de Baleares".

"Nos preocupa que esta operación sea solo la puerta de entrada a la importación permanente de residuos. Ya sabemos que tanto el Consell de Mallorca como el Govern disponen de informes que valoran la posibilidad de importar residuos también de Menorca. No permitiremos que una medida que se presenta como excepcional se convierta en la nueva normalidad", ha señalado.

Por último, la ecosoberanista ha reprochado al PP que todavía no haya anunciado la rebaja de la tasa de tratamiento de residuos que aseguró que el plan piloto traería consigo.

"Los mallorquines ya asumimos los riesgos de este cambio de modelo, pero la rebaja de la tasa continúa sin llegar", ha lamentado Perelló.