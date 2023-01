MÉS incorpora a su programa reclamar un concierto económico con el Estado

El secretario general de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, junto al diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, en un acto celebrado este sábado en Castellón.

La formación también defenderá ante el Gobierno de España la aplicación de un IVA reducido para Baleares



PALMA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha incorporado a su programa electoral, para los comicios del próximo mes de mayo, reclamar en todos los ámbitos un concierto económico con el Estado, con el objetivo de poder tener el control de los recursos públicos propios.

Así lo ha anunciado el secretario general de MÉS per Mallorca y candidato al Consell, Jaume Alzamora, en un acto en Castellón, en el que también ha apuntado que la formación defenderá ante el gobierno español medidas específicas para Baleares, como por ejemplo la aplicación de un IVA reducido para igualar el archipiélago a otros territorios no peninsulares.

En este sentido, el secretario general del partido ha recordado que "Baleares es el único territorio no peninsular que no cuenta con un IVA diferenciado, hecho que convierte a los ciudadanos de esta tierra en ciudadanos de segunda".

El candidato ecosoberanista ha hecho el anuncio aprovechando su participación este sábado en Castelló en el encuentro 'Un model econòmic pel bé comú' (Un modelo económico por el bien común), organizado por Compromís, y en el que también han participado Vicent Marzà, diputado a las Cortes Valencianas; Anna Peñalver, miembro de REAS-PV, red de Economía Alternativa y Solidaria; Roy Cobby, doctorando en Economía Digital en el King's College de Londres y coordinador del informe de Polítical Industrial en el Future Policy Lab, y Empar Pablo Martínez, secretaria confederal de comunicación de CCOO.

El secretario general de MÉS per Mallorca ha dicho que "en torno a un 15% del PIB de Baleares parte hacia Madrid para no volver nunca más, es decir, que aproximadamente la mitad de los impuestos que se recaudaron en esta comunidad no vuelven, ni con inversiones, ni sueldos de funcionarios, ni descuentos de residentes, ni pensiones, entre otros".

En este sentido, Alzamora ha asegurado que "en cifras absolutas y según datos oficiales del Ministerio de Hacienda del año 2005, y que nunca más se han vuelto a publicar por el escándalo que provocarían, se está hablando de 3.190 millones de euros que cada año el Estado español expolia de Baleares".