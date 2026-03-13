MÉS per Inca critica la derogación de la ley de memoria de democrática y reivindica su normativa municipal

Manifestacion por la derrogación de la ley de memoria democrática. - MÉS PER INCA

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Inca ha criticado este viernes la derogación de la ley de memoria democrática de Baleares, aprobada con los votos a favor de PP y Vox, y ha reivindicado la ordenanza municipal en materia de memoria democrática.

En un comunicado, el grupo municipal ecosoberanista ha defendido la normativa local como "una herramienta clave para continuar defendiendo los valores democráticos".

La regidora de Memoria Democrática de Inca, Alice Weber, ha asegurado que en el municipio "la memoria democrática seguirá siendo un muro contra el fascismo" y que Inca liderará las políticas de memoria pese al retroceso institucional en el ámbito autonómico.

La ordenanza municipal establece el marco de actuación del Ayuntamiento para reconocer y reparar a las víctimas del franquismo, retirar simbología de la dictadura, preservar los espacios de memoria y promover actividades educativas y de divulgación histórica. También permitió la creación del Consejo Municipal de Memoria Democrática, un órgano pionero en Baleares que cuenta con la participación de entidades memorialistas y sociales.

Según MÉS per Inca, en un momento en que las instituciones autonómicas "retroceden" en materia de memoria democrática, los ayuntamientos deben asumir la responsabilidad de "defender los derechos humanos, la verdad histórica y la dignidad de las víctimas".

Weber ha señalado que con la derogación de la ley balear, el Govern y la derecha han decidido "mirar hacia otro lado frente al pasado". "En Inca, en cambio, hacemos justo lo contrario: defendemos la memoria, la verdad y la dignidad de las víctimas", ha rematado.

Finalmente, la regidora ha reivindicado el papel de los ayuntamientos como primera línea en la defensa de los valores democráticos. "Cuando otras instituciones retroceden, los municipios tienen que dar un paso adelante", ha concluido.