MÉS per Mallorca acusa a Galmés de encubrir a Bestard mientras crecen las evidencias de mal uso de los recursos públicos

Archivo - Portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, de encubrir al vicepresidente de la institución Pedro Bestard "mientras aumentan las evidencias de un uso injustificable de recursos públicos".

En un comunicado, la formación ecosoberanista se ha referido a nuevas informaciones en relación a gastos asumidos por la institución insular para el alquiler de vehículos durante cinco viajes oficiales de Bestard y que, para MÉS, confirman un patrón de comportamiento incompatible con los principios de austeridad, transparencia y ejemplaridad que tienen que presidir cualquier administración pública.

Según la información publicada este sábado por 'Diario de Mallorca', Bestard cargó al Consell 979,16 euros en el alquiler de vehículos entre los años 2023 y 2025.

Estos gastos se suman a las irregularidades ya documentadas por los informes internos sobre el uso exclusivo de vehículos oficiales, los desplazamientos sin justificación suficiente y otros episodios.

Para los ecosoberanistas, lo más relevante no es solo el importe de estos gastos, sino el hecho de que el alquiler de vehículos no responde al funcionamiento ordinario de los desplazamientos institucionales.

Según MÉS, Cuando un cargo público viaja por motivos oficiales, lo más habitual es utilizar el transporte público disponible o recurrir al taxi para los desplazamientos puntuales una vez es al lugar de destino.

En cambio, la portavoz de la formación en la institución insular, Catalina Inés Perelló, cree que el alquiler de un vehículo durante varios días plantea interrogantes evidentes sobre la necesidad real de este gasto y sobre el uso que se hizo. "Los coches de alquiler de Bestard parecen más propios de un turista que de un vicepresidente", ha afirmado.

MÉS considera imprescindible que Bestard explique por qué optó reiteradamente por esta fórmula, qué desplazamientos efectuó, qué justificación institucional tenía cada alquiler y por qué no se emplearon alternativas más habituales y más ajustadas a un uso responsable de los recursos públicos.

Perelló ha afirmado que cada nueva información que se conoce sobre la polémica confirma que no se está ante un hecho aislado, sino ante una manera de entender los recursos públicos "completamente alejada de los criterios de austeridad y responsabilidad que la ciudadanía espera de sus representantes".

La portavoz ecosoberanista ha añadido que el problema ya no es solo el comportamiento de Pedro Bestard, sino la decisión de Galmés de "protegerlo políticamente".

Perelló ha recordado a Bestard que hace semanas que conoce los informes internos y que cada día aparecen nuevas informaciones. "A pesar de esto, continúa sin dar explicaciones y sin convocar el pleno extraordinario que hemos pedido todos los grupos de la oposición", ha añadido.

La formación ecosoberanista ha acusado a Galmés de retrasar deliberadamente la comparecencia pública de Bestard ante el pleno, impidiendo que la institución ejerza su función de control democrático.

"El que está convencido de que todo se ha hecho correctamente no evita el debate público, comparece, da explicaciones y asume sus responsabilidades. Galmés está haciendo exactamente lo contrario", ha remarcado Perelló.

MÉS per Mallorca ha vuelto a pedir la convocatoria inmediata del pleno extraordinario solicitado por la oposición y que Bestard comparezca para dar explicaciones detalladas sobre todos los gastos vinculados a sus desplazamientos y que el presidente del Consell "deje de actuar como protector político del vicepresidente de Vox".