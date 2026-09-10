MÉS per Mallorca acusa al PP de hacer "propaganda" prometiendo ayudas para paliar los efectos de la guerra de Irán

Consellers de MÉS per Mallorca en el pleno del Consell de Mallorca, de este jueves, 10 de septiembre de 2026. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado este jueves en el pleno del Consell de Mallorca al PP de hacer "propaganda" con un paquete de 84 millones de euros en ayudas para paliar los efectos de la guerra de Irán anunciado en marzo y que todavía "no ha llegado".

La portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha asegurado que "las familias continúan esperando" las ayudas y ha remarcado que "el problema no es anunciar una partida presupuestaria, sino conseguir que los recursos lleguen efectivamente a las personas que los necesitan".

Según Perelló, durante el mes de agosto el contador de las ayudas continuaba a cero. "Una ayuda se tiene que convocar, adjudicar y pagar", ha sostenido.

En este sentido, ha lamentado que el PP "confunda gestionar con anunciar" y ha exigido a Galmés que explique cuántas familias vulnerables han recibido estas ayudas.

Perelló ha considerado grave que el Consell presentase el paquete como una respuesta urgente ante una situación de emergencia y que, ocho meses después, las familias no hayan recibido las ayudas anunciadas.

"Ustedes vendieron como una respuesta urgente una cosa que, meses después, aún no ha llegado a las familias que más lo necesitaban", ha denunciado la portavoz ecosoberanista. En esta línea, ha añadido que "si una ayuda se presenta como urgente, necesita meses en llegar, o el anuncio se hizo de forma precipitada o la gestión ha sido un fracaso".

UN PAQUETE DE 84 MILLONES EN AYUDAS

Los ecosoberanistas han recordado que Galmés anunció el 31 de marzo un paquete de 84 millones de euros para afrontar los efectos económicos de la guerra y aseguró que, del total, nueve millones se iban a destinar a familias vulnerables.

Sin embargo, apuntan que una semana después, el Consell se vio obligado a retirar del pleno expedientes por valor de 17,5 millones porque aún no estaban preparados. El 9 de abril se aprobaba una primera fase del plan y, el 24 del mismo mes, el Consell debía modificar los requisitos de las ayudas sociales.

Según los ecosoberanistas, el conflicto con Vox provocó la implantación del requisito de cinco años de residencia en la isla y, cuatro días después, el 28 de abril, el gobierno insular anunció otro paquete de ayudas dotado de 22,7 millones.

Según MÉS, esto evidencia una manera de gobernar "basada en los anuncios y los titulares".