MÉS per Mallorca alerta que el Govern pretende "rebajar" la protección del Parque Natural de Es Trenc

Archivo - Parque Natural Maritimoterrestre es Trenc-Salobrar de Campos. - CAIB - Archivo

PALMA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha asegurado que el Govern pretendería "rebajar" la protección del Parque Natural Marítimoterrestre de Es Trenc-Salobrar de Campos.

La formación ecosoberanista ha lanzado esta acusación contra el Ejecutivo después de que el PP haya presentado una enmienda en el Parlament al decreto ley de proyectos estratégicos, que ahora se tramita como iniciativa legislativa.

En una nota de prensa, MÉS ha recriminado al PP que trate de añadir una nueva disposición final a la Ley 2/2017 de declaración del parque natural bajo el título de "Deslegalización", lo que serviría para que "se puedan modificar las medidas que recoge la normativa a través de un simple decreto aprobado en el Consell de Govern.

"Esta maniobra responde a la intención de flexibilizar los usos e intervenciones en este espacio natural protegido, hecho que implica una desprotección encubierta", han remarcado.

Con la enmienda han afirmado que se intenta "aligerar" algunas de las medidas que hacen referencia a los chiringuitos y otros servicios de temporada, como las tumbonas y los sombrillas; las indicaciones para la retirada de posidonia o para el dragado de arena de dentro y fuera del mar.

De hecho, han subrayado que varios empresarios interpusieron recursos contenciosos al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Es Trenc, aprobado el 2024, pero "después de reunirse con el Govern los retiraron".

MÉS per Mallorca ha recordado al PP que el parque natural forma parte de la figura de protección europea Red Natural 2000 y que cualquier cambio en la normativa que lo rige "tiene que contar con el visto y bueno del Ministerio de Transición Ecológica y de Europa".

En la misma línea, la formación ecosobiranista, que ya ha insinuado que llevará al Tribunal Constitucional lo que han bautizado como una "Ley Ómnibus", ha avanzado que también presentará un contencioso si el Govern llega a materializar este "atentado ambiental contra un espacio natural protegido".