MÉS per Mallorca exige al Congreso que levante el veto a la ley de cogestión aeroportuaria

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament balear, Lluís Apesteguia. - EUROPA PRESS

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha exigido a la Mesa del Congreso de los Diputados que este martes levante el veto a la ley de cogestión aeroportuaria aprobada por el Parlament balear.

El portavoz de la formación en la Cámara balear, Lluís Apesteguia, ha asegurado en rueda de prensa que el veto a esta ley supone una "falta de respeto" a la autonomía balear y al autogobierno, así como una "falta de sensibilidad democrática".

Apesteguia ha puesto en duda que el veto esté bien fundamentado porque está "lleno de mentiras" al hablar de una reducción de tasas aeroportuarias que no está recogida en el texto aprobado por el Parlament balear.

La Mesa del Congreso de los Diputados --formada por cuatro socialistas, tres 'populares' y dos miembros de Sumar-- votará este martes si mantener o no el veto. Apesteguia ha anunciado que los dos diputados de Sumar votarán contra el veto por lo que se ha preguntado qué votarán los demás.

Según ha señalado, sería "triste" que quien ha sido la máxima autoridad de Baleares, "traicionase" a la comunidad "de la forma más servil hacia los poderes centralistas que ejerce Aena", ha indicado en referencia a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El ecosoberanista también ha señalado a la presidenta de las Islas, Marga Prohens, que votó a favor de la ley aeroportuaria, por lo que le ha pedido que solicite a sus compañeros 'populares' de la Mesa del Congreso que voten en contra del veto.

Según Apesteguia, el veto sobre la ley "está injustificado", ya que solo se puede imponer si tiene efecto sobre los presupuestos del año vigente. No obstante, ha asegurado que "esto no afecta a los presupuestos".

Por todo ello, ha pedido más respeto y calidad en el trabajo al Congreso de los Diputados.

EL PSIB NO ACLARA SU VOTO

Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, no ha aclarado qué votará el PSOE en la Mesa del Congreso.

Según ha explicado, el PSIB había informado de "debilidades" en la redacción del texto. "Avisamos que había riesgos de que la ley podía naufragar", ha afirmado Pons.

El socialista ha reivindicado el modelo vasco para Baleares, pero ha lamentado que "no se quiso aprovechar". Además, ha cargado contra Prohens y ha criticado "el fracaso de la lucha contra la saturación turística del Govern".

Según ha sostenido, el Ejecutivo autonómico ha tratado de "tapar" este supuesto fracaso con una ley para "eximir de responsabilidad" al Govern.

En este sentido, el PSIB ha insistido en que la política contra la masificación turística "debería ir" hacia la limitación de vehículos y de plazas turísticas.