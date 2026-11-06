MÉS per Mallorca llevará a la Fiscalía el desalojo de los acampados por la vivienda en la plaza de España de Palma

Imagen del desalojo de la acampada por la vivienda de plaza España. - EUROPA PRESS

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca denunciará ante la Fiscalía el desalojo de los acampados por la vivienda en la plaza de España de Palma, ejecutado el pasado miércoles por la Policía Local de Palma.

La formación exige investigar si el gobierno del PP actuó al margen de sus competencias para poner fin a una protesta pacífica amparada por el derecho fundamental de reunión, según han indicado en un comunicado.

El coordinador de la formación, Lluís Apesteguia, ha indicado que el desalojo plantea posibles delitos contra el derecho de reunión, coacciones, vulneración de derechos cívicos y prevaricación administrativa.

"Ningún alcalde está por encima de la ley. No podemos permitir que un ayuntamiento utilice a la Policía Local para impedir el ejercicio de un derecho fundamental. Queremos saber quién ordenó esta actuación y si se cometieron delitos", ha afirmado Apesteguia.

La denuncia reclama investigar quién ordenó el operativo, qué cobertura jurídica tenía y si se actuó para impedir la continuidad de la concentración. También solicita recuperar el expediente municipal, las comunicaciones con la Delegación del Gobierno y las órdenes policiales, así como preservar "urgentemente" las grabaciones y los registros de la actuación.

"Si Martínez utilizó a la Policía Local para impedir una protesta legítima, tendrá que responder por sus decisiones. Nadie está por encima de la ley", ha afirmado, por su parte, el candidato ecosoberanista a la alcaldía, David Pujol.

Según han recordado, la acampada estaba instalada desde el 28 de septiembre y había sido comunicada a la Delegación del Gobierno, competente en materia del derecho de reunión. Según la denuncia, no consta ninguna resolución de disolución dictada por esta autoridad. Los participantes aseguran que tampoco recibieron ninguna notificación de desalojo.

"Una ordenanza municipal no puede sustituir las garantías constitucionales. La Fiscalía tiene que aclarar si se utilizó una competencia municipal para ejecutar una disolución encubierta", ha advertido Apesteguia.

Para MÉS, la actuación evidencia las prioridades políticas del alcalde mientras la crisis residencial continúa expulsando familias de Palma. "Martínez ha elegido ponerse del lado de los especuladores y actuar contra los trabajadores que reclaman una vivienda digna", ha denunciado Pujol, que ha afirmado que retirando las tiendas no desaparecerá el problema.