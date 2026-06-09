MÉS per Mallorca pedirá en el pleno del Consell que Aena abandone el proyecto de parque fotovoltaico de Son Bonet

MÉS per Mallorca exige a Aena que abandone el proyecto del parque fotovoltaico de Son Bonet. - EUROPA PRESS

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca defenderá en el próximo pleno del Consell de Mallorca una moción para pedir a Aena que abandone el proyecto del parque fotovoltaico previsto en Son Bonet, así como otros proyectos que afecten a este espacio.

Según ha informado el partido en un comunicado, la iniciativa busca instar al Consell a ejercer sus competencias territoriales, urbanísticas y paisajísticas para evitar actuaciones que considere incompatibles con la preservación de este ámbito.

Así, reclama a Aena que renuncie a cualquier proyecto que implique una mayor explotación del espacio y que reoriente su actividad hacia el retorno social y territorial.

Los ecosoberanistas han asegurado que este espacio es uno de los últimos grandes espacios abiertos urbanos del área metropolitana de Palma y que su preservación es esencial para garantizar el equilibrio territorial, la calidad paisajística y ambiental y el bienestar de los residentes de los municipios del entorno.

De la misma forma, han criticado que los planes impulsados por Aena para instalar un parque de placas solares en Son Bonet, sumados a los anuncios sobre una posible ampliación de la actividad aeroportuaria, suponen una nueva amenaza para un territorio que ya soporta una elevada presión urbanística, viaria y aeroportuaria.

El conseller insular de MÉS, Joan Llodrà, ha señalado que Aena no puede continuar tratando Mallorca como "un espacio disponible para sus negocios mientras ignora los impactos que genera sobre el territorio y la ciudadanía" y ha asegurado que el ente tiene que devolver beneficios a una tierra que, según éste, le genera más de un millón de euros diarios en beneficios.

Según ha dicho, a Aena le toca "asumir responsabilidades" y devolver a la isla parte de los beneficios en inversiones enfocadas en mejorar la calidad de vida de la gente y proteger el entorno.