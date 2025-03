MÉS per Mallorca rechaza la propuesta del Govern y le acusa tirar "fuegos artificiales" en materia turística

Archivo - El portavoz de MÉS Per Mallorca, Lluís Apesteguia, durante una sesión plenaria en el Parlament.

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha mostrado su rechazo a la propuesta del Govern de contención turística y le ha acusado de tirar "fuegos artificiales", porque estas medidas "no abordan el reto de establecer límites y decrecer turísticamente".

Así, los ecosoberanistas ha asegurado que los anuncios realizados este viernes por el Govern son "coherentes" con las declaraciones de una presidenta del Govern, Marga Prohens, que "niega la masificación" y "el colapso al que se ven sometidas Baleares".

En un comunicado, el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha afirmado que su formación está "muy lejos" de las propuestas presentadas por consellers Costa y Bauzá.

"Desde el primer día, MÉS dijo que no votaría una propuesta que incluyera rebajar el Impuesto de Turismo Sostenible ni un mes, ni un día, ni un minuto y no sólo lo rebajan, sino que lo eliminan dos meses enteros", ha reprochado.

Por eso, se ha mostrado "extrañado" de que el Govern quiera hablar con MÉS cuando plantea medidas que "traspasan todas sus líneas rojas", como acabar con los métodos existentes de decrecimiento de plazas o recuperar la exoneración de parámetros urbanísticos en negocios turísticos.

Por este motivo, los ecosoberanistas han aclarado que mantienen sus proposiciones de ley ya presentadas en el Parlament, con las que proponen duplicar todo el año el ITS o crear un impuesto a los 'rent a car'.

El portavoz parlamentario ha aseverado que le hace "gracia" que ahora el Govern plantee un impuesto a los coches de fuera de las islas, cuando el PP votó en contra de la proposición de MÉS de limitar el número de coches que entraban en Mallorca.

"El Govern no ha entendido que esto no va de tributos, sino de una isla colapsada que necesita límites reales y decrecer en volumen", ha apuntado.

Para Apesteguia es una "irresponsabilidad" que el Govern haga públicas unas propuestas "sin haberlas no ya pactado, sino ni siquiera hablado con nadie". "El Govern es incapaz de dialogar y si actúan así la respuesta de MÉS per Mallorca es clara: con éstos planteamientos que no cuenten con nosotros", ha argumentado.