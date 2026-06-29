MÉS per Mallorca reclama al Consell que presente una estrategia antes de 2027 para reducir plazas turísticas y vehículos

Archivo - Varias personas en una terraza de Palma durante una manifestación contra la masificación turística y por la vivienda digna. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha pedido al Consell de Mallorca que diseñe, antes de acabar 2026, una estrategia insular para reducir la presión la presión turística con una rebaja de plazas y de vehículos, medidas para contener la demanda y aminorar los impactos de la masificación.

Esta es una de las iniciativas que defenderá la formación ecosoberanista en el próximo pleno de la institución insular, a través de una moción con la que se pretende apoyar las reivindicaciones ciudadanas por un cambio de modelo turístico y defender el derecho a vivir en Mallorca.

En una nota de prensa, MÉS per Mallorca ha señalado que, desde su punto de vista, el gobierno insular no ofrece "ninguna respuesta ante un malestar ciudadano que no deja de crecer".

La propuesta llegaría en un contexto marcado por la convocatoria de la movilización impulsada por la plataforma Menys Turisme, Més Vida para el próximo 26 de julio. Una convocatoria que refleja un "descontento social cada vez más extendido" ante un modelo que "agrava la crisis de la vivienda, colapsa las infraestructuras, incrementa la presión sobre los recursos naturales y dificulta el proyecto de vida de la población residente".

"La ciudadanía expresa un malestar profundo porque ve que cada vez es más difícil encontrar vivienda, moverse por Mallorca o simplemente construir un futuro aquí. Este clamor merece algo más que buenas palabras, necesita decisiones políticas", ha afirmado la portavoz de MÉS per Mallorca en Consell, Catalina Inés Perelló.

Asimismo, ha señalado que lo "más preocupante" es que el Consell continúe "sin una estrategia" para afrontar el "principal reto" que, a su manera de ver, tiene hoy Mallorca. Y es que ha recalcado que, desde hace años, se acumulan récords de visitantes pero "el PP todavía no ha explicado cuál es su plan para reducir la presión turística" y ha apuntado que "no se puede gobernar una realidad que se desborda y se limita a mirar hacia otro lado".

Por eso, MÁS ha planteado que el Consell asuma el liderazgo institucional que le corresponde y planifique, por primera vez, "una reducción progresiva de la presión turística con objetivos concretos, calendarios definidos y mecanismos de evaluación".

"No basta entender el malestar de la gente, hay que actuar. El Consell tiene que decidir si continúa instalado en la inacción o si empieza a gobernar pensando en los mallorquines que cada día sufren las consecuencias de la saturación", ha concluido Perelló.