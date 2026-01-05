MÉS per Mallorca solicita mantener todo el año las líneas del TIB que conectan Palma con Cala Rajada y Cala d'Or

Representantes de MÉS per Mallorca en una parada del TIB. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha presentado una moción en el Consell de Mallorca para reclamar que las líneas exprés 411E --entre Cala Rajada y Palma-- y 515E --entre Cala d'Or y Palma-- del TIB estén activas durante todo el año y no solo en temporada alta.

La iniciativa se debatirá este jueves en el Pleno del Consell y tiene como objetivo "mejorar la movilidad de los residentes de los municipios más alejados de Palma", según ha explicado la formación ecosoberanista en un comunicado.

Estas líneas permiten conectar de manera directa municipios como Capdepera, Artà, Sant Llorenç o Santanyí con Palma, al evitar transbordos y reducir de manera considerable el tiempo de trayecto. Actualmente, estos servicios solo funcionan durante los meses de verano, hecho que "obliga a los residentes a volver a hacer transbordos y esperas fuera de temporada".

La portavoz de MÉS per Mallorca al Consejo, Catalina Inés Perelló, ha remarcado que las líneas exprés han demostrado que "funcionan" y que hacen del bus "una alternativa real al coche". En este sentido, ha añadido que "no tiene ninguna lógica que este buen servicio desaparezca en invierno, cuando los residentes hacen los mismos desplazamientos".

Asimismo, ha insistido en que si se aspira a una Mallorca "más cohesionada y sostenible", el transporte público tiene que "pensar en la gente que vive aquí todo el año" y ha concluido que "vivir en la 'Part Forana' no puede ser una penalización en tiempo, ni en calidad de servicio".

Por su parte, la alcaldesa de Capdepera, Núria Garcia, ha defendido la importancia de estas conexiones directas para los municipios del Llevant. "Para pueblos como Capdepera, tener una línea exprés con Palma supone una mejora real en el día a día de la gente, tanto por trabajo como por estudios o gestiones", ha afirmado.

Garcia ha reclamado que las administraciones supramunicipales "tengan en cuenta la realidad de los municipios alejados de Palma" y ha subrayado que garantizar un buen transporte público es "una manera de luchar contra la desigualdad territorial".

Con esta moción, MÉS pide al Consorcio de Transporte de Mallorca que mantenga activas las líneas 411E y 515E durante todo el año como "una apuesta clara por la movilidad sostenible y para poner los residentes en el centro de las políticas públicas".