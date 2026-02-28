MÉS per Marratxí critica que PP y Vox no apoyen un complemento a las pensiones mientras dicen "defender a los de aquí"

Archivo - Concentración pensionistas, en una foto de archivo. - COORDINADORA DE MALLORCA - Archivo

PALMA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha señalado la "incoherencia" de PP y Vox en el Ayuntamiento de Marratxí por no apoyar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para poner en marcha un complemento a las pensiones más bajas, pese a que en sus discurso hablan de "defender a los de aquí".

La propuesta legislativa pasaría por crear un Sistema Balear de Complemento a las pensiones públicas inferiores al Salario Mínimo Interprogesional (SMI), según han explicado los ecosoberanistas en un comunicado.

En ese sentido, han explicado que se trata de una iniciativa impulsada por el movimiento pensionista de las islas para garantizar que "ninguna persona mayor tenga que vivir con pensiones de pobreza" mientras el Estado no equipare las pensiones mínimas al salario mínimo.

El voto en contra de PP y Vox, además, se ha justificado con el argumento que "no hay dinero", un posicionamiento que MÉS ha considerado "inaceptable" ante una necesidad "tan básica" como es "asegurar un mínimo de dignidad económica a las personas más vulnerables".

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha apuntado que cuando se habla de gente mayor que "no llega a final de mes, la excusa de que no hay presupuesto es una falta de respeto".

"El Govern es una administración pública y tiene instrumentos, capacidad presupuestaria y mecanismos para priorizar una red de seguridad social para las pensiones más bajas. Si no se hace, no es porque sea imposible, es porque no hay voluntad política", ha alegado.

Asimismo, ha defendido que las políticas públicas se tienen que construir con "decisiones y prioridades" y ha pedido que cuando se debata sobre ayudar personas mayores en situación de vulnerabilidad, la respuesta "no puede ser un no automático".

MÉS per Marratxí también ha señalado una segunda contradicción de fondo, puesto que, a su manera de ver, PP y Vox "repiten el discurso que 'Madrid nos roba' pero después no hacen nada para compensar los efectos de una financiación injusta, ni para activar medidas propias que protejan la ciudadanía de las islas".

Así, han recalcado que esto "no es casualidad", sino que hay partidos con representación en Madrid que "lo consienten" y "no defienden como toca los intereses de los baleares".

MÉS ha subrayado que esta "incoherencia" es "especialmente grave" porque demuestra que, "cuando toca pasar de los eslóganes a los hechos, PP y Vos escogen mirar hacia otro lado".

Además, han señalado la "doble moral" de PP y Vox que dicen que "defienden la gente de Baleares" pero cuando toca votar una propuesta que ayuda la gente mayor que peor lo pasa, votan en contra.

"No se pueden llenar la boca de defender a los baleares y después girar la espalda a pensionistas que viven con pensiones insuficientes. Es la prueba de que su discurso es humo con mucha proclama y poca protección real", han reprochado.

Para MÉS, el voto en contra "no es una cuestión técnica", sino una "decisión política" que revela qué modelo defienden, que "hace bandera de grandes palabras" pero que "falla cuando se trata de garantizar derechos concretos y mínimos de dignidad".

De este modo, han insistido en que apoyar la ILP no era "pedir ningún milagro", ni ningún "cheque en blanco", sino "reconocer institucionalmente que el problema existe y que se tiene que debatir y resolver con responsabilidad".

"Cuando lo único que se pide es apoyar que el Parlament tramite y debata una ILP avalada por la ciudadanía, votar en contra es decir claramente que la gente mayor con pensiones bajas no es una prioridad", ha remarcado Amengual.

Por todo esto, MÉS per Marratxí ha reafirmado su apoyo al movimiento pensionista y ha avanzado que defenderá esta iniciativa en todas las instituciones, porque "garantizar pensiones dignas no es ningún lujo, sino que es "justicia social, es cohesión y es una obligación moral y democrática".

"No se puede aceptar que haya personas que tengan que elegir entre comer, comprar medicación o pagar la luz. Y MÉS no acepta que PP y Vox hagan política de titular mientras votan en contra de la vida real", ha concluido la portavoz.