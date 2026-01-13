MÉS per Palma lamenta la "destrucción" de Son Bordoy y exige a Cort que "pare inmediatamente" la urbanización

Archivo - Portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado que la reunión de la Gerencia de Urbanismo "haya dado luz verde" a la urbanización de Son Bordoy, lamentando que supondrá "un grave atentado contra el territorio" y el desahucio de más de 200 personas.

Según ha denunciado públicamente la formación ecosoberanista en nota de prensa, se trata de una "decisión política impulsada directamente" por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y ejecutada por el regidor de Ubranismo, Óscar Fidalgo, que "combina crueldad social y destrucción del territorio".

"Esta decisión permitirá construir en Son Bordoy, el hecho es muy grave ya que implica dejar familias vulnerables sin casa para que este gran negocio inmobiliario pueda continuar", ha dicho la portavoz de MÉS, Neus Truyol.

Según la formación, en la gerencia de Urbanismo, el PP con el apoyo de Vox y la abstención del PSOE ha decidido comenzar la ampliación de un camino rural para transformarlo en una calle urbanizada que permitirá durante los próximos años la urbanización de una parte todavía más grande de Son Bordoy.

A su entender, "está claro" que la ampliación de este camino "no tiene sentido si no está previsto edificar todavía más en el futuro". "Es una decisión que tarde o temprano destruirá más territorio y que, además, va ligada directamente a la expulsión de las familias", han sostenido.

Estas familias fueron asentadas en este lugar por otro ayuntamiento del PP, han señalado desde MÉS, con el compromiso de buscarles otra vivienda en el futuro. No obstante, han criticado, el PP "los desahucia sin darles otra alternativa".

"Primer toleran que vivan ahí y luego los echan para impulsar un proyecto especulador", ha denunciado Turyol, quien ha calificado la actuación como "una bomba social con consecuencias funestas para la ciudad".

Así, MÉS ha exigido la paralización inmediata de la urbanización y que se pare el desahucio de las más de 200 personas que residen ahí hasta que se les encuentre una solución habitacional. Para MÉS, esto se tiente que llevar a cabo antes de hacer cualquier tipo de actuación urbanística.

Igualmente, el partido ha señalado al alcalde y al regidor de Urbanismo como los "responsables políticos de la operación", subrayando que "no es un hecho aislado" sino que hace 30 años el alcalde del PP Joan Fageda "ya expulsó" a estas familias de Can Pere Antoni.

Con todo, han acusado al PP de "superar todos los límites y las líneas rojas de la sostenibilidad social" y han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no normalice la expulsión de familias de su casa ni la destrucción del territorio.

"Cuando un ayuntamiento elige cemento antes que las personas, está renunciando a gobernar para todo el mundo", ha concluido Truyol.